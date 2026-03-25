ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Притеснения Трампа добрались до науки: известная ученая NASA Кейт Марвел заявила об отставке

05:45 25.03.2026 Ср
2 мин
Климатолог обвинила администрацию Трампа в попытках уничтожить независимые исследования
aimg Оксана Гапончук
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Известная ученая-климатолог Кейт Марвел официально покинула свою должность в отделе исследований Земли NASA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Причиной такого шага она назвала системные "нападки" администрации Дональда Трампа на научную деятельность и дестабилизацию работы исследовательских институтов в течение последнего года.

Основные причины увольнения

В своем письме к руководству Института космических исследований имени Годдарда (GISS) Кейт Марвел выделила несколько критических факторов, которые сделали невозможным дальнейшую работу:

  • Нападки на истину: Ученая отметила, что никогда не ожидала ситуации, когда сама наука окажется под угрозой, ведь она является инструментом поиска объективной правды, как история или журналистика.

  • Бюджетная неопределенность: В прошлом году Белый дом предлагал сократить научный бюджет NASA вдвое. Хотя в конце концов финансирование было сохранено, месяцы неопределенности деморализовали коллектив.

  • Потеря рабочего пространства: В мае 2025 года федеральное правительство расторгло договор аренды помещения, где Институт Годдарда базировался с 1960-х годов. Из-за этого ученые были вынуждены работать в ненадлежащих условиях, буквально "ища место на диванах".

  • Отмена климатических программ: Администрация фактически остановила подготовку Шестой национальной оценки климата - ключевого государственного исследования, над предыдущими выпусками которого работала Марвел.

Научный вклад Кейт Марвел

Кейт Марвел работала в структурах NASA с 2014 года. Ее исследования сосредоточены на доказательствах влияния человеческой деятельности на изменение климата и прогнозировании скорости глобального потепления. Она также является автором известной книги "Человеческая природа" и многочисленных научных работ, имеющих фундаментальное значение для современной климатологии.

Приоритеты NASA: космос вместо Земли

Пока ученые-экологи заявляют о кризисе, NASA под давлением распоряжений президента Трампа переориентирует ресурсы на амбициозные внеземные проекты:

  1. Лунная база: Объявлено об инвестициях в размере 20 миллиардов долларов в течение следующих 7 лет для создания постоянного форпоста на Луне к 2030 году.

  2. Миссии Artemis: Уже 1 апреля 2026 года запланирована миссия Artemis II, которая отправит экипаж вокруг Луны впервые с 1972 года.

  3. Марсианская программа: Разработка нового космического корабля для достижения Красной планеты.

Несмотря на свою отставку, Кейт Марвел подчеркнула, что продолжает верить в общую миссию агентства, однако считает нынешнюю политическую ситуацию вокруг климатических исследований недопустимой. Официальные представители NASA отказались комментировать кадровые изменения, ссылаясь на конфиденциальность.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
НАСА Дональд Трамп
Новости
Прямое попадание в жилой дом: Россия атаковала Одесскую область, есть разрушения
Аналитика
