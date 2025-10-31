SpaceX ускоряет программу полета на Луну после критики NASA

Компания Илона Маска презентовала новую стратегию лунной миссии на фоне критики со стороны NASA из-за задержек в разработке ракеты Starship.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Американская компания SpaceX представила обновленный, "упрощенный" план миссии на Луну, который должен сократить время подготовки и повысить безопасность экипажа.

Это произошло на фоне критики со стороны NASA, которое выразило обеспокоенность медленным темпом разработки системы Starship - ключевого элемента лунной программы Artemis.

"Мы поделились и официально оцениваем упрощенную архитектуру миссии, которая, по нашему мнению, обеспечит более быстрое возвращение людей на Луну и одновременно повысит уровень безопасности экипажа", - говорится в заявлении SpaceX.

Новый план компания обнародовала на своем сайте, однако деталями об изменениях в технической части или последовательности полетов делиться не стала.

Конфликт с NASA

Отметим, что обновление от SpaceX появилось менее чем через две недели после заявления и.о. администратора NASA Шона Даффи, который сообщил о намерении открыть контракт SpaceX для конкуренции - то есть позволить другим компаниям подать собственные предложения на создание лунного посадочного модуля.

Причиной такого шага стали длительные задержки в испытаниях Starship - многоразовой ракеты, на которую возложена ключевая роль в миссии Artemis III, которая должна стать первым возвращением американских астронавтов на Луну после более чем 50 лет.

Действительно, в течение 2024-2025 годов программа Starship пережила ряд неудач:

две ракеты взорвались во время полетных испытаний;

еще один инцидент произошел во время проверки двигателей на стенде;

компания до сих пор не продемонстрировала ключевую технологию - дозаправку в космосе, необходимую для лунных полетов.

Стоимость проекта - 4 миллиарда долларов

Контракт SpaceX с NASA оценивается в более чем 4 миллиарда долларов, и предусматривает создание лунного посадочного модуля Starship HLS (Human Landing System). Именно он должен доставить астронавтов на поверхность Луны и вернуть их обратно на орбиту.

В ответ на давление со стороны NASA, Илон Маск резко раскритиковал Даффи в соцсетях и даже призвал к его отставке.

SpaceX настаивает: Starship - лучший вариант

Несмотря на упрощение миссии, в компании уверены, что Starship остается самым эффективным путем возвращения людей на Луну.

"Starship продолжает быть самым быстрым путем к возвращению человека на Луну и ключевым элементом программы Artemis, которая имеет целью создать постоянное, устойчивое присутствие человечества на поверхности спутника", - отмечается в обновлении SpaceX.

Инженеры уже работают над созданием кабины экипажа, которая станет базовым элементом для дальнейших испытаний.

Программа Artemis III - амбициозная попытка NASA вернуть людей на Луну до конца десятилетия. Однако задержки со стороны подрядчиков, в частности SpaceX и Blue Origin, ставят под сомнение возможность осуществления этого плана до 2028 года.

Кстати, конкурент SpaceX - компания Blue Origin Джеффа Безоса - также имеет контракт с NASA на разработку альтернативного посадочного модуля.

И хотя SpaceX предлагает "более быстрое" решение, его реализация зависит от успешности ближайших тестов Starship. Следующий запуск станет решающим - он покажет, способен ли проект Илона Маска действительно вернуть человечество на Луну.