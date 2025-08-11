ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Помидоры на зиму без зелени: идеальный вариант быстрой консервации

Понедельник 11 августа 2025 14:33
UA EN RU
Помидоры на зиму без зелени: идеальный вариант быстрой консервации Рецепт консервированных помидоров на зиму (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Домашние заготовки из помидоров можно делать даже без специй и зелени. В результате в консервации будет сохранен только естественный вкус овощей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Рецепт помидоров на зиму

Ингредиенты:

  • вода - 1 л
  • сахар - 3-4 ст. л (80-100 г)
  • соль - 1 ст. л
  • уксус 9% - 50 мл

Способ приготовления

Банки нужно тщательно помыть и простерилизовать в духовке. Помидоры тоже помойте, лучше всего подойдут с плотной кожицей.

Помидоры на зиму без зелени: идеальный вариант быстрой консервацииРецепт консервации помидоров на зиму (фото: кадр из видео)

Выложите помидоры в банки и залейте водой, которая только что закипела. Накройте банки крышками и оставьте на 20 мин.

Помидоры на зиму без зелени: идеальный вариант быстрой консервацииПриготовление консервированных помидоров на зиму (фото: кадр из видео)

Для маринада на литровую банку нужно примерно пол литра. В кастрюлю с водой добавьте соль, уксус, сахар и поставьте на огонь.

Воду из помидоров слейте, а взамен влейте маринад, который только что закипел.

В результате банки плотно закройте и накройте одеялом.

Помидоры на зиму без зелени: идеальный вариант быстрой консервацииРецепт консервации помидоров на зиму (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
консервация Помидоры
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН