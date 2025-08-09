ua en ru
Готовим сгущенку из груши на зиму: всего 3 ингредиента

Суббота 09 августа 2025 16:03
UA EN RU
Рецепт сгущенки из груши на зиму из трех ингредиентов (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Лилия Цвит

Домашняя сгущенка из груш - это натуральный сладкий продукт, который можно легко приготовить и законсервировать на зиму. Рецепт предусматривает использование свежих груш, сахара и молока, что позволяет сохранить натуральный вкус и аромат фруктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал известного кулинара и фудблогера Лилии Цвит.

Сгущенка из груш: легкий рецепт

Список необходимых ингредиентов:

  • груши - 1 кг
  • сода - 1 ст.л
  • молоко - 1 л

В результате получится 3 банки по 0,5 л. Если хотите приготовить больше, то удваивайте ингредиенты.

Способ приготовления

Груши нужно очистить от кожуры и серединки и нарезать небольшими кусочками.

Готовим сгущенку из груши на зиму: всего 3 ингредиентаПриготовление сгущенки из груши (фото: кадр из видео)

Далее фрукт посыпаем содой, тщательно перемешиваем руками и оставляем постоять на два часа, чтобы груши пустили сок.

После этого два раза промойте груши и процедите, чтобы убрать лишнюю жидкость. По словам автора видео, запах соды в сгущенке ощущаться не будет.

Подготовленные груши переложите в кастрюлю и засыпьте сахаром. Поставьте на огонь и варите на умеренном огне. Через 20 мин влейте молоко и постоянно помешивая варите еще 15 мин. Массу взбейте блендером, чтобы образовалось однородное пюре.

Готовим сгущенку из груши на зиму: всего 3 ингредиента

Готовим сгущенку из груши на зиму: всего 3 ингредиентаПриготовление сгущенки из груши (фото: кадр из видео)

В конце снова поставьте на плиту и варите, чтобы образовалась густая масса.

Горячую грушевую сгущенку разлейте по стерилизованным банкам и закройте крышками.

Готовим сгущенку из груши на зиму: всего 3 ингредиента

Готовим сгущенку из груши на зиму: всего 3 ингредиентаСгущенка из груши (фото: кадр из видео)

