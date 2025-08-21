Вкус лета: легкий рецепт чизкейка с голубикой без выпечки
Нежный, кремовый и очень простой в приготовлении чизкейк с голубикой без выпечки станет настоящим украшением стола. Легкая текстура, сочетание свежих ягод и нежного сыра создают десерт, от которого невозможно отказаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Чизкейк с голубикой: легкий рецепт
Ингредиенты:
- печенье "к кофе" - 150 г
- сливочное масло - 55 г
- творог - 550 г
- белый йогурт - 220 г
- сахар или заменитель - 80 г
- вода - 60 г
- желатин - 12 г
- ванильный сахар - 5 г
- лимонный сок - 5 г
- голубика - 120 г
- желе синего цвета - 2 упаковки
- кипяток - 600 г
Общее время приготовления: 2 часа.
В 100 г чизкейка:
- калорий - 140
- белка - 7 г
- жира - 4 г
- углеводов - 15 г
Легкий способ приготовления
Сначала печенье нужно перебить в крошку и залить растопленным маслом. Вымешиваем и пересыпаем в застеленную пергаментом форму. Утрамбовываем дно, без бортиков и поставьте в холодильник.
После этого смешайте воду и желатин, отставьте набухать. К творогу добавьте белый йогурт и сахар. Можно добавить немного ванильного сахара и лимонного сока.
Все перебейте блендером в однородную массу. Для цвета можно будет дать желтый краситель и получится сине-желтый тортик. Растопите в микроволновке желатин и влейте в творожную массу. Тщательно перемешайте и перелейте на нижний слой. Отправьте в холодильник застывать.
В застывшую творожную массу вдавите ягодки голубики. К кипятку всыпьте желе, размешайте и дайте ему начать слегка густеть, чтобы консистенция была как у киселя - и тогда перелейте на чизкейк ложкой и оставьте до полного остывания.
Рецепт чизкейка с голубикой (фото: кадр из видео)
