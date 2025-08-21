ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вкус лета: легкий рецепт чизкейка с голубикой без выпечки

Четверг 21 августа 2025 13:03
UA EN RU
Вкус лета: легкий рецепт чизкейка с голубикой без выпечки Рецепт чизкейка с голубикой без выпечки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Алекс Миль

Нежный, кремовый и очень простой в приготовлении чизкейк с голубикой без выпечки станет настоящим украшением стола. Легкая текстура, сочетание свежих ягод и нежного сыра создают десерт, от которого невозможно отказаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Чизкейк с голубикой: легкий рецепт

Ингредиенты:

  • печенье "к кофе" - 150 г
  • сливочное масло - 55 г
  • творог - 550 г
  • белый йогурт - 220 г
  • сахар или заменитель - 80 г
  • вода - 60 г
  • желатин - 12 г
  • ванильный сахар - 5 г
  • лимонный сок - 5 г
  • голубика - 120 г
  • желе синего цвета - 2 упаковки
  • кипяток - 600 г

Общее время приготовления: 2 часа.

В 100 г чизкейка:

  • калорий - 140
  • белка - 7 г
  • жира - 4 г
  • углеводов - 15 г

Легкий способ приготовления

Сначала печенье нужно перебить в крошку и залить растопленным маслом. Вымешиваем и пересыпаем в застеленную пергаментом форму. Утрамбовываем дно, без бортиков и поставьте в холодильник.

После этого смешайте воду и желатин, отставьте набухать. К творогу добавьте белый йогурт и сахар. Можно добавить немного ванильного сахара и лимонного сока.

Все перебейте блендером в однородную массу. Для цвета можно будет дать желтый краситель и получится сине-желтый тортик. Растопите в микроволновке желатин и влейте в творожную массу. Тщательно перемешайте и перелейте на нижний слой. Отправьте в холодильник застывать.

В застывшую творожную массу вдавите ягодки голубики. К кипятку всыпьте желе, размешайте и дайте ему начать слегка густеть, чтобы консистенция была как у киселя - и тогда перелейте на чизкейк ложкой и оставьте до полного остывания.

Вкус лета: легкий рецепт чизкейка с голубикой без выпечкиРецепт чизкейка с голубикой (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты голубика
Новости
Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ
Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"