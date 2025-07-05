5 видов мороженого в украинских магазинах, которого лучше избегать

Оказывается, не все мороженое одинаково полезно. На полках украинских магазинов скрывается немало продуктов, состав которых может принести больше вреда, чем наслаждения.

О том, какие виды мороженого лучше не покупать, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram диетолога Екатерины Сиротки.

Что надо знать о мороженом в магазинах?

Диетолог Екатерина Сиротка тщательно проанализировала состав популярных видов мороженого и назвала пять категорий, от покупки которых стоит отказаться. Главный "враг" - это скрытые и опасные трансжиры, которые часто маскируются под безобидными названиями.

Почему важно читать состав, или что не так с гидрогенизированным маслом?

"Во многих видах мороженого в составе гидрогенизированное масло, то есть трансжиры, или не указана степень обработки. Именно это является ключевым моментом, на который стоит обратить внимание", - сообщила эксперт.

Не все пальмовое масло, которое часто является объектом критики, является абсолютным злом. Важно, как именно оно обработано:

Негидрогенизированное масло

Эти формы пальмового масла являются относительно безопасными для потребления в умеренных количествах, поскольку они не содержат вредных трансжиров или содержат их в незначительном количестве.

Частично гидрогенизированное масло - это трансжиры, и это вредно

Этот вид масла является главным источником промышленных трансжиров, которые признаны одними из самых опасных компонентов в продуктах питания. Они повышают уровень "плохого" холестерина, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и других проблем со здоровьем.

Именно поэтому, выбирая мороженое, стоит тщательно изучать этикетку и избегать продуктов, содержащих частично гидрогенизированные жиры.

5 видов мороженого, которое вызывают сомнение