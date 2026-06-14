Судьба ордена Белого Орла Зеленского решится в ближайшие дни, - Rzeczpospolita

Дни, а не недели

Как отмечает польское издание, Президентский центр как в официальных, так и в неофициальных комментариях отмечает: пауза с решением Навроцкого и нераскрытие рекомендаций капитулы - это часть сознательно созданного "окна возможностей" для украинской стороны.

Кроме того, во Дворце хотят показать, что президент Навроцкий не действует на эмоциях в международных делах - именно в такой тактике его обвиняют политики из правящего лагеря.

В то же время, как утверждают собеседники Rzeczpospolita во Дворце, время, на которое они соглашаются ждать, не является безграничным. В польских источниках этот вопрос называют "днями, а не неделями" - хотя ни один из собеседников не исключает возможности задержки.

Что предлагают в Польше

По данным польского издания, во Дворце заявляют, что определили только один вариант, который мог бы убедить президента не лишать Зеленского ордена - изменение названия воинской части "имени Героев УПА" на другое.

В окружении Навроцкого также не сомневаются, что общественное мнение в Польше в этом вопросе - на стороне президента.

Что говорят в Варшаве

Стратегию Дворца достаточно откровенно объяснил министр Марцин Пшидач, глава Бюро международной политики (BPM).

"Мяч на украинской площадке. Если это не встретит положительной реакции, процедура завершится решением президента", - заявил он на пресс-конференции.

По словам Пшидача, в Польше считают, что реальных действий или жестов со стороны Киева нет, поэтому "процедура в конце концов завершится решением президента".

Другие представители Дворца коммуницируют осторожно - и потому, что, по их словам, украинской стороне оставили неделю-две, и потому, что Навроцкий хочет сам объявить все решения, подобно механизму уведомления о вето.

Правительство за диалог, Туск - за соглашение

В правительстве Польши - похожая позиция. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в недавнем интервью Rzeczpospolita заявил, что "есть шанс достичь соглашения", а заявление президента дает время обеим сторонам - Навроцкому принять окончательное решение, а Зеленскому - определиться со своим.

Премьер Дональд Туск также призвал к соглашению между украинским и польским президентами.

Как отмечает Rzeczpospolita, в ближайшее время Кароль Навроцкий отправится в Соединенные Штаты, где будет гостем Дональда Трампа. По данным польского RMF, визит продлится до вторника, а Навроцкий также встретится с представителями польской диаспоры.

По предположению Rzeczpospolita, решение по ордену может быть объявлено сразу после возвращения президента домой - если не произойдет чего-то непредсказуемого.