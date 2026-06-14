Доля ордена Білого Орла Зеленського вирішиться найближчими днями, - Rzeczpospolita

Президент Польщі Кароль Навроцький може ухвалити рішення щодо ордена Білого Орла, наданого Володимиру Зеленському, вже протягом найближчих днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.
Як зазначає польське видання, Президентський центр як в офіційних, так і в неофіційних коментарях наголошує: пауза з рішенням Навроцького та нерозкриття рекомендацій капітули - це частина свідомо створеного "вікна можливостей" для української сторони.
Окрім того, в Палаці хочуть показати, що президент Навроцький не діє на емоціях у міжнародних справах - саме в такій тактиці його звинувачують політики з правлячого табору.
Водночас, як стверджують співрозмовники Rzeczpospolita у Палаці, час, на який вони погоджуються чекати, не є безмежним. У польських джерелах це питання називають "днями, а не тижнями" - хоча жоден зі співрозмовників не виключає можливості затримки.
За даними польського видання, у Палаці заявляють, що визначили лише один варіант, який міг би переконати президента не позбавляти Зеленського ордена - зміну назви військової частини "імені Героїв УПА" на іншу.
В оточенні Навроцького також не сумніваються, що громадська думка в Польщі у цьому питанні - на боці президента.
Стратегію Палацу досить відверто пояснив міністр Марцін Пшидач, голова Бюро міжнародної політики (BPM).
"М'яч на українському майданчику. Якщо це не зустріне позитивної реакції, процедура завершиться рішенням президента", - заявив він на пресконференції.
За словами Пшидача, у Польщі вважають, що реальних дій чи жестів з боку Києва немає, тому "процедура зрештою завершиться рішенням президента".
Інші представники Палацу комунікують обережно - і тому, що, за їхніми словами, українській стороні залишили тиждень-два, і тому, що Навроцький хоче сам оголосити всі рішення, подібно до механізму повідомлення про вето.
В уряді Польщі - схожа позиція. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш у нещодавньому інтерв'ю Rzeczpospolita заявив, що "є шанс досягти угоди", а заява президента дає час обом сторонам - Навроцькому ухвалити остаточне рішення, а Зеленському - визначитись зі своїм.
Прем'єр Дональд Туск також закликав до угоди між українським і польським президентами.
Як зазначає Rzeczpospolita, найближчим часом Кароль Навроцький вирушить до Сполучених Штатів, де буде гостем Дональда Трампа. За даними польського RMF, візит триватиме до вівторка, а Навроцький також зустрінеться з представниками польської діаспори.
За припущенням Rzeczpospolita, рішення щодо ордена може бути оголошене одразу після повернення президента додому - якщо не станеться чогось непередбачуваного.
Нагадаємо, дипломатична напруга між Києвом і Варшавою спалахнула 26 травня 2026 року, коли Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спецоперацій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА".
Кароль Навроцький у відповідь заявив про намір позбавити Зеленського ордена Білого Орла - найвищої державної нагороди Польщі, яку український президент отримав від Анджея Дуди у квітні 2023 року.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський виступив проти такого рішення, нагадавши, що цим орденом досі володіє ексканцлер Німеччини Герхард Шредер.