Доллары на грани изменений: впервые за столетие возможно новое лицо на деньгах США
В США предложили выпустить памятную серебряную серебряную монету с портретом погибшего консервативного активиста Чарли Кирка, что может нарушить столетнюю традицию национальной валюты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Двое республиканских конгрессменов в США объявили о намерении увековечить память погибшего консервативного активиста Чарли Кирка.
По словам конгрессменов Августа Пфлугера из Техаса и Абрахама Хамаде из Аризоны, законопроект предусматривает чеканку 400 тысяч серебряных долларов с портретом Кирка, его полным именем, годом "2026" и надписью "Well done, good and faithful servant" ("Хорошо сделал, добрый и верный слуга").
Пфлугер назвал Кирка "консервативным титаном" и подчеркнул, что такая монета сделает его самым молодым американцем, который когда-либо получал чествование на официальной валюте США.
В свою очередь Хамаде добавил, что жизнь активиста должна быть "передана в наследство следующим поколениям".
Законопроект о монете должен пройти стандартную законодательную процедуру в Конгрессе. Если его поддержат, то в США выпустят уникальную памятную серию, которая станет символом наследия Чарли Кирка.
Важно, что закон от 1866 года запрещает изображать на американских купюрах и монетах живых людей, поэтому в случае принятия инициативы Кирк станет исключением - ведь его посмертно признают среди основателей и президентов, которые уже изображены на валюте.
Кстати, идея монеты - не единственная попытка увековечить память Кирка. Так, в Оклахоме уже внесли законопроект об обязательной установке его статуй в государственных университетах, а в Сенате США предлагают провозгласить 14 октября, день рождения Кирка, Национальным днем памяти.
Что известно об убийстве Чарли Кирка
Чарли Кирк, которому было всего 31 год, погиб 10 сентября во время сессии вопросов и ответов в Университете долины Юты в рамках своего тура American Comeback Tour.
Подозреваемого в убийстве, 22-летнего Тайлера Робинсона, арестовали и обвинили в умышленном убийстве и ряде других преступлений.
До задержания Робинсон признался в преступлении одному из членов семьи и якобы хотел свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
Смерть Кирка вызвала широкий резонанс в США. Так, трагедию осудили лидеры разных политических лагерей, а на мемориальную церемонию в Аризоне приехало большинство членов кабинета Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и самого президента Дональда Трампа.