Доллары на грани изменений: впервые за столетие возможно новое лицо на деньгах США

В США предложили выпустить памятную серебряную серебряную монету с портретом погибшего консервативного активиста Чарли Кирка, что может нарушить столетнюю традицию национальной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Двое республиканских конгрессменов в США объявили о намерении увековечить память погибшего консервативного активиста Чарли Кирка.

По словам конгрессменов Августа Пфлугера из Техаса и Абрахама Хамаде из Аризоны, законопроект предусматривает чеканку 400 тысяч серебряных долларов с портретом Кирка, его полным именем, годом "2026" и надписью "Well done, good and faithful servant" ("Хорошо сделал, добрый и верный слуга").

Пфлугер назвал Кирка "консервативным титаном" и подчеркнул, что такая монета сделает его самым молодым американцем, который когда-либо получал чествование на официальной валюте США.

В свою очередь Хамаде добавил, что жизнь активиста должна быть "передана в наследство следующим поколениям".

Законопроект о монете должен пройти стандартную законодательную процедуру в Конгрессе. Если его поддержат, то в США выпустят уникальную памятную серию, которая станет символом наследия Чарли Кирка.

Важно, что закон от 1866 года запрещает изображать на американских купюрах и монетах живых людей, поэтому в случае принятия инициативы Кирк станет исключением - ведь его посмертно признают среди основателей и президентов, которые уже изображены на валюте.

Кстати, идея монеты - не единственная попытка увековечить память Кирка. Так, в Оклахоме уже внесли законопроект об обязательной установке его статуй в государственных университетах, а в Сенате США предлагают провозгласить 14 октября, день рождения Кирка, Национальным днем памяти.