Предполагаемый убийца Кирка не признается и отказывается сотрудничать со следствием, - ВВС

Подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка не сотрудничает с правоохранителями и до сих пор не признался в совершении преступления. Мотив задержанного Тайлера Робинсона до сих пор не установлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

22 летний Тайлер Робинсон был задержан через 33 часа после убийства 31-летнего правого активиста Кирка в городе Орем. Подозреваемый родом из штата Юта и был "глубоко пропитан левой идеологией", что подтвердили его друзья и родственники.

Губернатор штата Юта Спэнсер Кокс отметил, что среди тех, кто сотрудничает с властями, был сосед Робинсона по комнате. Он его партнер, который сейчас меняет пол и "переходит из мужчины в женщину", но пока неизвестно, имеет ли эта информация отношение к расследованию.

Кокс добавил, что партнер не имел никаких сведений о стрельбе и сейчас активно работает со следователями.

Признание в интернете

Жунралисты спросили губернатора о публикации в New York Times, где утверждалось, что Робинсон после стрельбы общался с другими людьми через платформу Discord.

В частности, подозреваемый якобы шутил, что именно он был стрелком. Проанализировав сообщения, журналисты Times обнаружили, что это якобы это был его "двойник", который пытался "подставить его".

"Все, что мы можем подтвердить, так это то, что эти разговоры действительно имели место, и они не верили, что это действительно был он. Это все было шутками, пока он не признался, что это действительно был он", - сказал губернатор Кокс в эфире ABC News.

Он добавил, что следователи допрашивают всех людей, которые знали подозреваемого и пытаются выяснить, каким на самом деле был мотив преступления.

Критика соцсетей

После гибели Кирка, губернатор Кокс активно призывал к единству, чтобы снизить политическое напряжение, и неоднократно выступал с критикой социальных сетей.

Ранее он называл соцсети "раковой опухолью" и заявил, что США нужно "убрать телефоны из классов" и усилить ответственность владельцев платформ.

Он назвал стрельбу в Кирке "прямым нападением на Америку" и добавил, что американцам следует "взглянуть в зеркало и решить, будем ли мы пытаться сделать страну лучше или хуже".