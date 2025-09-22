Трампа заметили с Маском после долговременной ссоры: о чем говорили
Президента США Дональда Трампа заметили с миллиардером Илоном Маском на церемонии прощания с погибшим активистом Чарли Кирком. Их встреча прошла впервые после публичной ссоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом в Х, который опубликовал соответствующее фото.
Публичные лица 21 сентября пришли на стадион Глендейли, штат Аризона, чтобы попрощаться с погибшим активистом Чарли Кирком.
Фотографию, где Трамп разговаривает с Маском, Белый дом подписал словами "Для Чарли".
Фото: Трамп якобы сказал Маску, что скучал по нему (Getty Images)
Как пишет CNN, когда журналисты подошли к Трампу и спросили, "помирил ли Кирк его с Маском", американский лидер ответил: "Ну, он подошел и поздоровался".
Также Трамп добавил, что у него "очень хорошие отношения" с миллиардером несмотря на то, что несколько месяцев между двумя влиятельными лицами продолжалась перепалка.
Маск, в свою очередь, опубликовал в сети Х ту же фотографию с президентом США, что и Белый дом.
Для Charlie pic.twitter.com/8092jIt319- Elon Musk (@elonmusk) 21 сентября 2025 года
По информации Daily Mail, эксперт по чтению по губам расшифровал короткий разговор между Трампом и Маском.
Глава Белого дома якобы обратился к бизнесмену со словами: "Как дела?", на что тот, вероятно, пожал плечами.
Затем Трамп сказал: "Илон, я слышал, ты хотел пообщаться... Давай попробуем найти способ, как наладить ситуацию". В ответ Маск - кивнул.
Напоследок американский лидер пожал ему руку и добавил: "Я скучал по тебе".
Ссора Трампа с Маском
Миллиардер был влиятельным союзником Трампа, потратив почти 300 миллионов долларов на поддержку республиканцев на выборах прошлого года.
В 2025 году Илон Маск некоторое время имел неформальную роль советника в администрации лидера США Дональда Трампа.
Спор между влиятельными лицами развернулся после того, как Маск раскритиковал законопроект Трампа - "One Big Beautiful Bill", назвав его катастрофическим. Позже миллиардер заявил, что этот законопроект значительно увеличит государственный долг.
Маск также предложил создать новую политическую партию - "America Party", чтобы противостоять существующим силам, если этот законопроект будет принят.
В ответ Трамп угрожал пересмотром или отменой контрактов с компаниями Маска, критиковал его в соцсетях и пригрозил возможным отчислением субсидий Tesla и SpaceX.
Трамп даже угрожал Маску депортацией, обвинив его в недовольстве из-за отмены мандата на электромобили.
О примирении Трампа и Маска начали говорить после их встречи в Аризоне 21 сентября, когда американцы прощались с Чарли Кирком.