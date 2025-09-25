Долари на межі змін: вперше за століття можливе нове обличчя на грошах США
У США запропонували випустити пам’ятну срібну монету з портретом загиблого консервативного активіста Чарлі Кірка, що може порушити столітню традицію національної валюти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
Двоє республіканських конгресменів у США оголосили про намір увіковічнити пам’ять загиблого консервативного активіста Чарлі Кірка.
За словами конгресменів Августа Пфлугера з Техасу та Абрахама Хамаде з Аризони, законопроєкт передбачає карбування 400 тисяч срібних доларів із портретом Кірка, його повним ім’ям, роком "2026" і написом "Well done, good and faithful servant" ("Добре зробив, добрий і вірний слуго").
Пфлугер назвав Кірка "консервативним титаном" і наголосив, що така монета зробить його наймолодшим американцем, який коли-небудь отримував вшанування на офіційній валюті США.
В свою чергу Хамаде додав, що життя активіста має бути "передане у спадок наступним поколінням".
Законопроєкт про монету має пройти стандартну законодавчу процедуру в Конгресі. Якщо його підтримають, то в США випустять унікальну пам’ятну серію, яка стане символом спадщини Чарлі Кірка.
Важливо, що закон від 1866 року забороняє зображати на американських купюрах і монетах живих людей, тож у випадку ухвалення ініціативи Кірк стане винятком - адже його посмертно визнають серед засновників і президентів, які вже зображені на валюті.
До речі, ідея монети - не єдина спроба увіковічнити пам'ять Кірка. Так, в Оклахомі вже внесли законопроєкт про обов’язкове встановлення його статуй у державних університетах, а в Сенаті США пропонують проголосити 14 жовтня, день народження Кірка, Національним днем пам’яті.
Що відомо про вбивство Чарлі Кірка
Чарлі Кірк, якому було лише 31 рік, загинув 10 вересня під час сесії запитань і відповідей в Університеті долини Юти в межах свого туру American Comeback Tour.
Підозрюваного у вбивстві, 22-річного Тайлера Робінсона, заарештували та звинуватили в умисному вбивстві та низці інших злочинів.
До затримання Робінсон зізнався у злочині одному з членів родини і начебто хотів звести рахунки з життям. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара.
Смерть Кірка викликала широкий резонанс у США. Так, трагедію засудили лідери різних політичних таборів, а на меморіальну церемонію в Аризоні приїхала більшість членів кабінету Трампа, включно з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і самим президентом Дональдом Трампом.