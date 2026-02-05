ua en ru
Курс евро упал ниже 51 гривны: стоит ли инвестировать в валюту сейчас и какие риски

Украина, Четверг 05 февраля 2026 19:20
Курс евро упал ниже 51 гривны: стоит ли инвестировать в валюту сейчас и какие риски Фото: курс евро опустился ниже 51 гривны, стоит ли бежать в обменник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Нацбанк опустил курс евро ниже 51 гривны, доллар стабилен. Но при покупке валюты эксперты советуют диверсифицировать сбережения.

Что происходит с курсом валют сегодня и как лучше разделить инвестиции - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: НБУ вводит новые правила для денежных переводов: что изменится

Главное:

  • Курс НБУ на 6 февраля: евро - 50,89 грн, доллар - 43,14 грн.
  • Прогноз: аналитики считают, что евро близко к своему максимуму.
  • Совет: эксперты рекомендуют отдавать предпочтение доллару в соотношении 60/40.
  • Фактор риска: на курс сильно влияют заявления президента США Дональда Трампа.
  • Стратегия: для сохранения капитала лучше выбирать валютные облигации или депозиты.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил официальный курс евро на завтра, 6 февраля, на уровне 50,89 гривен. Это дешевле чем сегодня на 14 копеек.

Курс доллара на завтра установлен на уровне 43,14 гривен (+2 копейки).

В какой валюте лучше хранить сбережения?

В свете роста курса евро по отношению к доллару на международном рынке инвестиции в европейскую валюту могут казаться приоритетными.

Однако, в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что курс евро уже прошел свой пик (1,208 долларов за 1 евро).

"Я считаю, что евро достигло или близко к своим предельным возможностям и поэтому сейчас более перспективным выглядит доллар", - сказал он.

Шевчишин отметил, что ситуация может резко измениться, ведь президент США Дональд Трамп одной своей фразой может изменить тенденции на международном валютном рынке.

"Мы видели это движение, когда евро пошел стремительно вверх и инвесторы начали распродавать американские активы на фоне заявлений Трампа о Гренландии. Но потом, Европейский центробанк рассмотрел возможность снижения своей ставки и это отвернуло евро с траектории роста",- прокомментировал эксперт.

Эксперт рекомендует покупать валюту для сбережений в соотношении 60% - доллар и 40% - евро.

По мнению Шевчишина, размещать сбережения стоит на валютных депозитах или в валютных облигациях и рассматривать их как долгосрочную инвестицию.

Читайте также:

