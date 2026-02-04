Доллар или евро? Что происходит с курсом сейчас и какую валюту лучше выбрать для сбережений
После двух дней резкого роста официального курса Национальный банк опустил доллар, а евро немного выросло.
Что происходит на рынке сегодня и какую валюту лучше выбрать для сбережений - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Курс НБУ на 5 февраля: доллар - 43,16 грн (-3 коп.), евро - 51,04 грн (+8 коп.).
- Межбанк: доллар зафиксировался на 43,25 грн, евро вырос до 51,10 грн.
- Прогноз: ICU ожидает стабилизацию курса доллара в феврале на уровне 43 гривен.
- Доллар или евро: эксперты видят потенциал у евро, но предупреждают о геополитических рисках.
- Альтернатива: сбережения в гривне.
Официальный курс доллара начал снижение после периода резкого роста (инфографика РБК-Украина)
Курс валют
Нацбанк снизил официальный курс доллара на 5 февраля на 3 копейки - до 43,16 гривен, евро установлен на уровне 51,04 гривны (+0,08 гривен).
На межбанке же сегодня средние курсы купли-продажи доллара снизились на 5 копеек - до 43,22/43,25 гривен. В то же время стоимость евро на межбанке выросла на 4-5 копеек - до 51,08/51,10 гривен.
Что будет с курсом доллара в феврале?
В комментарии РБК-Украина инвестиционная группа ICU отметила, что в течение февраля ожидается уменьшение дисбалансов на валютном рынке.
Однако, аналитики не ожидают, что НБУ снизит курс доллара по сравнению с сегодняшним значением и прогнозируют его на уровне около 43 гривен в ближайшие месяцы.
Доллар или евро: какую валюту сейчас выгоднее покупать?
Экономист и банкир Борис Кушнирук в комментарии РБК-Украина отметил, что вероятно евро и дальше будет укрепляться.
"Соответственно, хранить сбережения в евро может быть выгоднее. Но любые риски в Европе, например, связанные с агрессией РФ, приведут к обратному эффекту - евро начнет валиться в сторону доллара", - пояснил он.
Есть ли альтернатива доллару и евро для сохранения сбережений?
Кушнирук отмечает, что с точки зрения доходности можно хранить свои сбережения в гривне на сегодняшний момент.