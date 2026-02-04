ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар или евро? Что происходит с курсом сейчас и какую валюту лучше выбрать для сбережений

Украина, Среда 04 февраля 2026 19:15
UA EN RU
Доллар или евро? Что происходит с курсом сейчас и какую валюту лучше выбрать для сбережений Фото: Официальный курс доллара несколько уменьшился (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

После двух дней резкого роста официального курса Национальный банк опустил доллар, а евро немного выросло.

Что происходит на рынке сегодня и какую валюту лучше выбрать для сбережений - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Сколько сегодня стоят 100 долларов: курс в обменниках

Главное:

  • Курс НБУ на 5 февраля: доллар - 43,16 грн (-3 коп.), евро - 51,04 грн (+8 коп.).
  • Межбанк: доллар зафиксировался на 43,25 грн, евро вырос до 51,10 грн.
  • Прогноз: ICU ожидает стабилизацию курса доллара в феврале на уровне 43 гривен.
  • Доллар или евро: эксперты видят потенциал у евро, но предупреждают о геополитических рисках.
  • Альтернатива: сбережения в гривне.

Доллар или евро? Что происходит с курсом сейчас и какую валюту лучше выбрать для сбережений

Официальный курс доллара начал снижение после периода резкого роста (инфографика РБК-Украина)

Курс валют

Нацбанк снизил официальный курс доллара на 5 февраля на 3 копейки - до 43,16 гривен, евро установлен на уровне 51,04 гривны (+0,08 гривен).

На межбанке же сегодня средние курсы купли-продажи доллара снизились на 5 копеек - до 43,22/43,25 гривен. В то же время стоимость евро на межбанке выросла на 4-5 копеек - до 51,08/51,10 гривен.

Что будет с курсом доллара в феврале?

В комментарии РБК-Украина инвестиционная группа ICU отметила, что в течение февраля ожидается уменьшение дисбалансов на валютном рынке.

Однако, аналитики не ожидают, что НБУ снизит курс доллара по сравнению с сегодняшним значением и прогнозируют его на уровне около 43 гривен в ближайшие месяцы.

Доллар или евро: какую валюту сейчас выгоднее покупать?

Экономист и банкир Борис Кушнирук в комментарии РБК-Украина отметил, что вероятно евро и дальше будет укрепляться.

"Соответственно, хранить сбережения в евро может быть выгоднее. Но любые риски в Европе, например, связанные с агрессией РФ, приведут к обратному эффекту - евро начнет валиться в сторону доллара", - пояснил он.

Есть ли альтернатива доллару и евро для сохранения сбережений?

Кушнирук отмечает, что с точки зрения доходности можно хранить свои сбережения в гривне на сегодняшний момент.

Читайте также:

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ Курс евро
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке