Доллар укрепляется, евро проседает: курс на 18 мая и что влияет на рынок валюты
Национальный банк Украины на понедельник 18 мая повысил официальный курс доллара и снизил курс евро. На рынок влияют дисбаланс спроса и предложения, импорт топлива и политика регулятора, который удерживает курс от резких колебаний.
Главное:
- Доллар подорожал: курс НБУ вырос до 44,07 грн (+12 коп.).
- Евро подешевел: курс снизился до 51,26 грн (-17 коп.).
- Рынок остается управляемым: НБУ сдерживает резкие колебания через интервенции и политику управляемой гибкости.
Курс валют НБУ
На 18 мая НБУ установил курс доллара на уровне 44,07 грн, что на 12 копеек выше, чем 15 мая (43,95 грн).
В то же время евро подешевел до 51,26 грн против 51,43 грн накануне - снижение составило 17 копеек.
Таким образом, доллар продолжил умеренное укрепление, тогда как европейская валюта перешла к снижению.
Курс валют НБУ на 18 мая (Инфографика РБК-Украина)
Что влияет на курс валют
По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тараса Лесового, НБУ продолжает действовать в рамках режима управляемой гибкости. Это означает, что регулятор не фиксирует курс, а сглаживает его колебания, чтобы избегать резких изменений для бизнеса и населения.
В случае избыточного спроса Нацбанк может выходить на рынок с валютными интервенциями, поддерживая стабильность без искусственного удержания курса.
Эксперт отмечает, что спрос на валюту сейчас может превышать предложение на 10-15%. Основным фактором такого дисбаланса остаются импортеры топлива, которые активно покупают валюту на фоне высоких цен на энергоносители и геополитических рисков.