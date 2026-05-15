Доллар укрепляется, евро проседает: курс на 18 мая и что влияет на рынок валюты

Национальный банк Украины на понедельник 18 мая повысил официальный курс доллара и снизил курс евро. На рынок влияют дисбаланс спроса и предложения, импорт топлива и политика регулятора, который удерживает курс от резких колебаний.

Курс валют НБУ

На 18 мая НБУ установил курс доллара на уровне 44,07 грн, что на 12 копеек выше, чем 15 мая (43,95 грн).

В то же время евро подешевел до 51,26 грн против 51,43 грн накануне - снижение составило 17 копеек.

Таким образом, доллар продолжил умеренное укрепление, тогда как европейская валюта перешла к снижению.

Что влияет на курс валют

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тараса Лесового, НБУ продолжает действовать в рамках режима управляемой гибкости. Это означает, что регулятор не фиксирует курс, а сглаживает его колебания, чтобы избегать резких изменений для бизнеса и населения.

В случае избыточного спроса Нацбанк может выходить на рынок с валютными интервенциями, поддерживая стабильность без искусственного удержания курса.

Эксперт отмечает, что спрос на валюту сейчас может превышать предложение на 10-15%. Основным фактором такого дисбаланса остаются импортеры топлива, которые активно покупают валюту на фоне высоких цен на энергоносители и геополитических рисков.