ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар зміцнюється, євро просідає: курс на 18 травня та що впливає на ринок валюти

16:06 15.05.2026 Пт
2 хв
Попит на валюту перевищує пропозицію, а НБУ продовжує політику керованої гнучкості
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар зміцнюється, євро просідає: курс на 18 травня та що впливає на ринок валюти Фото: курс валют в Україні змінюється під впливом попиту та політики НБУ (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Національний банк України на понеділок 18 травня підвищив офіційний курс долара та знизив курс євро. На ринок впливають дисбаланс попиту і пропозиції, імпорт пального та політика регулятора, який утримує курс від різких коливань.

Скільки коштує валюта та як регулятор контролює ринок – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Купувати долар чи відкрити депозит? Експерт назвав найкращу стратегію для заощаджень

Головне:

  • Долар подорожчав: курс НБУ зріс до 44,07 грн (+12 коп.).
  • Євро подешевшав: курс знизився до 51,26 грн (-17 коп.).
  • Ринок залишається керованим: НБУ стримує різкі коливання через інтервенції та політику керованої гнучкості.

Курс валют НБУ

На 18 травня НБУ встановив курс долара на рівні 44,07 грн, що на 12 копійок вище, ніж 15 травня (43,95 грн).

Водночас євро подешевшав до 51,26 грн проти 51,43 грн напередодні – зниження склало 17 копійок.

Таким чином, долар продовжив помірне зміцнення, тоді як європейська валюта перейшла до зниження.

Долар зміцнюється, євро просідає: курс на 18 травня та що впливає на ринок валюти

Курс валют НБУ на 18 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Що впливає на курс валют

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тараса Лєсового, НБУ й надалі діє в межах режиму керованої гнучкості. Це означає, що регулятор не фіксує курс, а згладжує його коливання, щоб уникати різких змін для бізнесу та населення.

У разі надлишкового попиту Нацбанк може виходити на ринок із валютними інтервенціями, підтримуючи стабільність без штучного утримання курсу.

Експерт зазначає, що попит на валюту зараз може перевищувати пропозицію на 10–15%. Основним фактором такого дисбалансу залишаються імпортери пального, які активно купують валюту на тлі високих цін на енергоносії та геополітичних ризиків.

Читайте також: На АЗС зміни цінників: де подешевшало пальне 15 травня
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Курс долара Курс євро
Новини
Зеленський анонсував нові "далекобійні санкції" проти Росії
Зеленський анонсував нові "далекобійні санкції" проти Росії
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату