Долар зміцнюється, євро просідає: курс на 18 травня та що впливає на ринок валюти

Національний банк України на понеділок 18 травня підвищив офіційний курс долара та знизив курс євро. На ринок впливають дисбаланс попиту і пропозиції, імпорт пального та політика регулятора, який утримує курс від різких коливань.

Головне:

Долар подорожчав: курс НБУ зріс до 44,07 грн (+12 коп.).

курс НБУ зріс до 44,07 грн (+12 коп.). Євро подешевшав: курс знизився до 51,26 грн (-17 коп.).

курс знизився до 51,26 грн (-17 коп.). Ринок залишається керованим: НБУ стримує різкі коливання через інтервенції та політику керованої гнучкості.

Курс валют НБУ

На 18 травня НБУ встановив курс долара на рівні 44,07 грн, що на 12 копійок вище, ніж 15 травня (43,95 грн).

Водночас євро подешевшав до 51,26 грн проти 51,43 грн напередодні – зниження склало 17 копійок.

Таким чином, долар продовжив помірне зміцнення, тоді як європейська валюта перейшла до зниження.

Курс валют НБУ на 18 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Що впливає на курс валют

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тараса Лєсового, НБУ й надалі діє в межах режиму керованої гнучкості. Це означає, що регулятор не фіксує курс, а згладжує його коливання, щоб уникати різких змін для бізнесу та населення.

У разі надлишкового попиту Нацбанк може виходити на ринок із валютними інтервенціями, підтримуючи стабільність без штучного утримання курсу.

Експерт зазначає, що попит на валюту зараз може перевищувати пропозицію на 10–15%. Основним фактором такого дисбалансу залишаються імпортери пального, які активно купують валюту на тлі високих цін на енергоносії та геополітичних ризиків.