Доллар падает, евро растет: курс на 23 марта и какие правила покупки валюты в Украине

Нацбанк продолжает опускать курс доллара, тогда как евро немного прибавляет в цене. В понедельник американская валюта потеряет в цене аж 14 копеек, а европейская - прибавит 17 копеек.

Сколько будут стоить доллар и евро после выходных и что надо знать о правилах обмена валют - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Курс на 23 марта: Доллар снизится до 43,82 грн (-14 коп.), а евро вырастет до 50,67 грн (+17 коп.).

Обмен до 400 тыс. грн: Проводится без обязательной идентификации, данные клиента записывают с его слов.

Проводится без обязательной идентификации, данные клиента записывают с его слов. Обмен от 400 тыс. грн: Требует полной идентификации и предоставления документов об источнике происхождения средств.

Требует полной идентификации и предоставления документов об источнике происхождения средств. Лимиты для проверки: Строгие правила действуют при операциях от 400 тыс. грн в день, 800 тыс. грн в неделю или 2 млн грн за 90 дней.

Строгие правила действуют при операциях от 400 тыс. грн в день, 800 тыс. грн в неделю или 2 млн грн за 90 дней. Возраст: Валютные операции доступны только совершеннолетним лицам (от 18 лет).

Курс валют НБУ

Нацбанк установил официальный курс доллара на понедельник, 23 марта, на уровне 43,82 гривен. Это на 14 копеек ниже, чем курс сегодня.

Евро же в понедельник, наоборот, вырастет - до 50,67 гривен. Валюта прибавит в цене 17 копеек.

Обмен валют: какие документы нужны и кто может покупать доллары

Для проведения валютных операций (покупка, продажа или конвертация) в Украине действуют четкие правила относительно идентификации клиентов и возраста.

Основные правила: