Долар падає, євро росте: курс на 23 березня та які правила купівлі валюти в Україні
Нацбанк продовжує опускати курс долара, тоді як євро трохи додає в ціні. У понеділок американська валюта втратить в ціні аж 14 копійок, а європейська - додасть 17 копійок.
Скільки коштуватимуть долар та євро після вихідних та що треба знати про правила обміну валют
Читайте також: Нові цінники на 20 березня: обмінники та банки оновили вартість долара та євро
Головне:
- Курс на 23 березня: Долар знизиться до 43,82 грн (-14 коп.), а євро зросте до 50,67 грн (+17 коп.).
- Обмін до 400 тис. грн: Проводиться без обов’язкової ідентифікації, дані клієнта записують з його слів.
- Обмін від 400 тис. грн: Потребує повної ідентифікації та надання документів про джерело походження коштів.
- Ліміти для перевірки: Суворі правила діють при операціях від 400 тис. грн на день, 800 тис. грн на тиждень або 2 млн грн за 90 днів.
- Вік: Валютні операції доступні лише повнолітнім особам (від 18 років).
Курс валют НБУ
Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок, 23 березня, на рівні 43,82 гривень. Це на 14 копійок нижче, ніж курс сьогодні.
Євро ж у понеділок, навпаки, зросте - до 50,67 гривень. Валюта додасть в ціні 17 копійок.
Обмін валют: які документи потрібні та хто може купувати долари
Для проведення валютних операцій (купівля, продаж або конвертація) в Україні діють чіткі правила щодо ідентифікації клієнтів та віку.
Основні правила:
Сума до 400 тис. грн: Ідентифікація проводиться лише за бажанням клієнта. У касовому чеку П.І.Б. фіксують просто зі слів людини.
Сума від 400 тис. грн: Якщо операція дорівнює або перевищує 400 тис. грн (в еквіваленті) за день, 800 тис. грн за тиждень або 2 млн грн за 90 днів, клієнт має пройти повну ідентифікацію. У такому разі обов’язково потрібно надати документи, що підтверджують джерела походження коштів.
Вікові обмеження: Здійснювати будь-які валютно-обмінні операції можуть лише особи, яким виповнилося 18 років.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою.