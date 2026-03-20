Новые ценники на 20 марта: обменники и банки обновили стоимость доллара и евро

Обменники и банки опустили курсы валют утром 20 марта. Как доллар, так и евро упали в цене.

Главное:

Тренд: Доллар и евро пошли вниз (-5...-10 коп за утро).

Доллар и евро пошли вниз (-5...-10 коп за утро). Самый дешевый доллар: В кассах ПриватБанка (44,15 грн).

В кассах ПриватБанка (44,15 грн). Дешевле всего евро: В ПриватБанке и кассах Ощадбанка (51,00 грн).

В ПриватБанке и кассах Ощадбанка (51,00 грн). Обменники: Продают доллар по 44,20 грн, покупают по 44,05 грн.

Курс валют в обменниках

Утром 20 марта портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,20 (-10 коп) гривен. Сдать же американскую валюту сегодня можно по среднему курсу в 44,05 (-10 коп) гривны.

Евро сегодня можно купить в обменниках по среднему курсу в 51,15 (-10 коп) гривну, а сдать - по 50,90 (-10 коп) гривны.

Фото: курс валют на 20 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня держится на уровне 44,19 (-6 коп) при покупке и 43,65 (-7 коп) гривны при сдаче валюты.

Евро банки продают по среднему курсу 51 гривна (-10 коп), а покупают у клиентов по 50,30 (-5 коп).

К примеру, ПриватБанк утром продает доллары в кассах по 44,15 гривны, а для безнала - 44,25 гривны. Евро в кассах "Привата" обойдется в 51 гривну, а для безнала - 51,02 гривны.

Ощадбанк продает валюту по безналу по 44,35 гривны, а для мобильного "Ощада" курс ниже - 44,2 гривны. Курс евро в "Ощаде" для карточек - 51,15 гривна, а для приложения - 50,95 гривен.

В кассах "Пумба" доллар можно купить по 44,3 гривны, а по безналу - по 44,1 гривны. Евро в кассе "Пумба" сегодня можно купить по 51,10 гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,23 гривны, а евро - по 51,01 гривны.