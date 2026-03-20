ua en ru
Пт, 20 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Проценты по депозитам могут упасть: стоит ли открывать счет сейчас?

07:30 20.03.2026 Пт
2 мин
На какой срок стоит класть гривну на депозит
Дмитрий Сидоров
Доходность вкладов в гривне может снизиться

В течение апреля и мая средние ставки по гривневым вкладам могут упасть на 0,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрия Замотаева.

Главное:

  • Снижение ставок: В течение следующих двух месяцев банки могут уменьшить доходность гривневых вкладов на 0,5%;
  • Ожидаемые цифры: Средние ставки будут в пределах 12,5-14% годовых, а максимальные - до 15,5%;
  • Самые выгодные сроки: Наибольшую прибыль банки будут предлагать на депозиты сроком 6-9 месяцев или на 1 год.

Какой будет доходность вкладов

Несмотря на то, что Нацбанк оставил учетную ставку без изменений, банки могут начать снижать доходность депозитов до таких значений:

  • Средние ставки - на конец весны ожидаются в пределах 12,5-14% годовых.
  • Максимальные ставки - в мае могут достигать 15,5%.

Почему могут снизиться проценты по депозитам

"Банки планируют пересмотреть доходность депозитов, чтобы иметь возможность выдавать больше кредитов", - считает представитель "Глобус Банка".

По словам Дмитрия Замотаева, если инфляция будет низкой, а гривна стабильной, вкладчики все равно смогут заработать и сохранить свои сбережения.

На какой срок стоит открыть гривневый депозит

Во втором квартале года, отмечает собеседник, лучшие условия банки будут предлагать на такие вклады:

  • от 6 до 9 месяцев;
  • на 1 год.

Напомним, 19 марта Нацбанк принял решение оставить учетную ставку на уровне 15% ввиду роста уровня инфляции и инфляционных ожиданий. В основном рост цен спровоцирован увеличением стоимости нефти и газа на мировом рынке на фоне военных действий на Ближнем Востоке.

В результате развертывания войны против Ирана, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн прогнозирую, что цена дизтоплива на АЗС на следующей неделе может вырасти до 90 гривен за литр.

19 марта дизтопливо в среднем стоило 75,99-82,99 гривен за литр, бензин А-95 (стандарт) - 68,99-72,99 гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Банки
Новости
20 марта: что нельзя делать в день весеннего равноденствия, чтобы не потерять удачу
