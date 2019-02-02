Документи до ЦВК подав ще один потенційний кандидат

Фото: Андрій Новак у ЦВК 2 лютого (РБК-Україна)

Про намір взяти участь у президентській гонці заявив Андрій Новак

У суботу Центральна виборча комісія (ЦВК) продовжила приймати документи від потенційних кандидатів на посаду президента, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, 2 лютого заяву про висунення та документи до ЦВК приніс Андрій Новак.

"Я, Андрій Новак, голова комітету економістів України, член політичної партії "Патріот" вношу документи у ЦВК як кандидат у президенти України на виборах... я висунутий політичною партією "Патріот", підготував всі необхідні документи включно з платіжкою про внесення застави. Тому сподіваюсь, що ніяких проблем з реєстрацією мене як кандидатом у ЦВК не буде",- заявив Новак.

Фото: Андрій Новак у ЦВК 2 лютого (РБК-Україна)

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія (ЦВК) 2-3 лютого продовжить прийом документів від кандидатів на посаду президента. Секретаріат ЦВК буде приймати документи у суботу 2 лютого з 9:00 до 18:00 та у неділю з 9:00 ранку до 24:00.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) сьогодні під час засідання відмовила в реєстрації кандидатами на пост президента п'ятьом особам, серед яких - лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко.