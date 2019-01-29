Симоненко подав документи у ЦВК

Фото: Петро Симоненко (УНІАН)

Симоненко подав документи для реєстрації кандидатом у президенти України

Лідер Комуністичної партії України (КПУ) Петро Симоненко подав документи для реєстрації кандидатом у президенти України 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт партії.

"Сьогодні, 29 січня 2019 року, перший секретар ЦК Компартії України Петро Симоненко подав у Центральну виборчу комісію документи для реєстрації кандидатом у Президенти України", - говориться на сайті КПУ.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Симоненко може виставити свою кандидатуру на вибори президента тільки як самовисуванець. За його словами, Комуністична партія України не має права висувати кандидатів на пост президента.

Відзначимо, 3 січня КПУ оголосила, що її перший секретар Петро Симоненко візьме участь у виборах.

У грудні РБК-Україна повідомляло, що, за даними опитування, рейтинг Симоненка складає всього 0,4%. Навесні 2018 року у Симоненка провели обшуки по справі про державну зраду. В ході обшуків вилучили агітаційні матеріали, спрямовані на захоплення державної влади, а також пістолет з глушником і патрони.