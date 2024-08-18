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Документы для получения отсрочки: что делать, когда в ТЦК отказываются принимать

Украина, Киев, Воскресенье 18 августа 2024 19:10
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Документы для получения отсрочки: что делать, когда в ТЦК отказываются принимать Фото: Прием документов в ТЦК и СП (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева
Эксперт: Даниил Гончаренко

Отсрочку от мобилизации можно получить, подав ряд документов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Однако иногда там отказываются принимать документы.

РБК-Украина разбиралось, что делать, если ТЦК и СП отказываются принимать документы для отсрочки.

В начале лета в Украине изменились правила предоставления отсрочки от мобилизации. В настоящее время условия проведения призыва на военную службу во время мобилизации на особый период регулируются постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года. Этот документ является основным, определяющим порядок предоставления отсрочки.

Кто и как рассматривает заявление об отсрочке

Рассмотрением заявлений военнообязанных по отсрочке занимается специальная комиссия, работающая при районных (городских) ТЦК и СП. Председателем комиссии является руководитель соответствующего ТЦК или его обособленного отдела, а в состав входят представители разных подразделений районной или городской администрации, таких как образование, здравоохранение, социальная защита, служба по делам детей и центр предоставления административных услуг.

Эта комиссия проводит проверку оснований предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Какие документы нужны и куда их подавать

Для получения отсрочки от мобилизации военнообязанный (за исключением тех, кто уже забронирован за органами власти), должен лично подать в ТЦК заявление на имя председателя специальной комиссии. Форма этого заявления определена постановлением Кабинета Министров №560. К заявлению следует добавить документы или их копии, подтверждающие право на получение отсрочки.

Что делать, если ТЦК и СП не принимает документы

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко говорит, что комиссия ТЦК и СП не имеет права отказать в принятии документов вместе с заявлением на отсрочку от мобилизации.

"Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, все поданные заявления и документы обязательно подлежат регистрации и рассмотрению. Комиссия обязана принять весь пакет документов, предусмотренный настоящим Порядком, и не может отказать в его принятии", – рассказывает юрист.

Он также отмечает, что, при возникновении ситуации, когда гражданину неправомерно отказывают в принятии заявления или документов, он имеет право повторно подать заявление с помощью адвокатов или обжаловать такой отказ в суде.

Ранее РБК-Украина писало, дают ли украинцам отсрочку от мобилизации по уходу за старшими родственниками.

Также мы рассказывали, смогут ли студенты и родители получить отсрочку в Резерв+.

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Мобилизация в Украине Отсрочка
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