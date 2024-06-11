Дают ли украинцам отсрочку от мобилизации по уходу за старшими родственниками: что известно

Можно ли в Украине получить отсрочку от мобилизации по уходу за старшими родственниками во время войны?

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом вопросе и с какой просьбой украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому.

Дают ли отсрочку по уходу за старшими родственниками

Согласно постановлению Кабинета министров №560 "Об утверждении порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" от 16 мая 2024 года, отсрочка от призыва на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период предоставляется военнообязанным на основаниях, определенных статьей 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Исходя из документа, отсрочку могут получить, в частности, военнообязанные лица, имеющие:

жену или мужа с инвалидностью

одного из своих родителей или родителей жены (или мужа) из лиц с инвалидностью I или II группы - при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать

Следовательно, чтобы получить отсрочку от мобилизации, кроме документов о родственных связях и документов об установленной инвалидности, необходимо подтвердить также, что отсутствуют другие трудоспособные лица (не достигшие пенсионного возраста), которые могут их содержать.

При этом об отсрочке от мобилизации по уходу за старшими родственниками на фоне войны речи не идет.

Обращение украинцев к президенту

В понедельник, 10 июня 2024 года, на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликовали электронную петицию №22/228004-эп "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для лиц, осуществляющих постоянный уход за пожилыми людьми, которые по решению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в таком уходе".

Ее автор (инициатор) - Галатова Анна Максимовна.

Отмечается, что эта инициатива преследует цель поддержать людей, которые столкнулись с вызовами ухода за старшими родственниками.

"Во время войны гибнут и умирают гражданские люди. Пожилые люди, которые после 80 лет не являются официальными инвалидами 2 или 1 группы, но по состоянию здоровья не могут выполнять жизненно необходимые функции без посторонних лиц, могут остаться без ухода после вступления в силу 18.05.24 закона о мобилизации. Потому что законные помощники по уходу потеряли возможность получить отсрочку", - объясняется в тексте петиции.

Учитывая это, президента просят "не заставлять пожилых людей в почтенном возрасте (за 80 лет) оформлять инвалидность".

"Потому что у большинства таких людей нет уже сил на такие оформления! Мы призываем вас, господин президент, обратить внимание на эту важную проблему и принять необходимые меры для введения отсрочки на военную службу для лиц, осуществляющих постоянный уход за пожилыми людьми (родственниками), которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в таком уходе", - отмечается в документе.

Уточняется, что поддержка петиции обеспечит благосостояние "наших старших граждан" и поддержку людей, которые их опекают.

По состоянию на 18:00 11 июня 2024 года петиция собрала 238 голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще 92 дня.

Петиция №22/228004-еп (скриншот: petition.president.gov.ua)