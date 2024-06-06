Отсрочка от мобилизации. Куда подавать документы и сколько ждать ответа

Какова процедура оформления отсрочки от мобилизации во время войны и после вступления в силу закона о мобилизации - важный для многих вопрос.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского областного ТЦК и СП рассказывает, что следует знать об оформлении отсрочки от мобилизации.

Кто принимает решение о предоставлении отсрочки

Порядок проведения призыва граждан на военную службу при мобилизации на особый период прописан в постановлении Кабинета министров Украины №560 от 16 мая 2024 года.

Этот документ является единственным актом, который конкретизирует механизм решения вопроса предоставления отсрочки.

Заявления военнообязанных о предоставлении отсрочки рассматривает специальная комиссия при районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Председатель комиссии - руководитель районного (городского) ТЦК или его обособленного отдела.

Члены комиссии - представители аппарата, структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, центра предоставления административных услуг) районной, городской госадминистрации (военной администрации).

Именно эта комиссия проверяет основания предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Какие документы нужны и куда их подавать

Для того чтобы получить отсрочку от мобилизации, военнообязанный (кроме забронированных за органами власти) должен лично подать в ТЦК соответствующее заявление на имя председателя спецкомиссии.

Форма заявления также утверждена постановлением Кабинета министров Украины №560.

К заявлению нужно добавить документы (или их копии), подтверждающие право лица на получение отсрочки.

Сколько придется ждать решения насчет отсрочки

После получения заявления от военнообязанного лица комиссия:

тщательно изучает все предоставленные документы

проверяет предоставленную информацию - с использованием публичных электронных реестров

готовит запросы в органы государственной власти (при необходимости) - для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку

В общей сложности комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления. Но не позднее чем на следующий день с даты получения информации по запросам в органы государственной власти.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки комиссия принимает на основании рассмотрения полученных документов и оформляет протоколом.

Заявителю о принятом решении сообщают средствами телефонной связи, электронной связи или почтой - не позднее, чем на следующий день после его принятия.