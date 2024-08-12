Смогут ли студенты и многодетные родители получить отсрочку в Резерв+: ответ Минобороны

В течение 2024 года в приложении Резерв+ появятся отсрочки для студентов и многодетных родителей.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, особенно важной является функция автоматической онлайн-отсрочки, которая будет реализована через интеграцию с другими реестрами. Первые обновления будут касаться студентов дневной формы обучения и многодетных родителей.

"Мы стремимся не заставлять граждан стоять в очередях, а ввести проактивную автоматическую отсрочку. Как только информация из соответствующих реестров станет доступной, она сразу отобразится в Резерв+", - заявила Черногоренко.