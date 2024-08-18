Документи для отримання відстрочки: що робити, коли у ТЦК відмовляються приймати

Відстрочку від мобілізації можна отримати, подавши ряд документів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Однак іноді там відмовляються приймати документи.

РБК-Україна розбиралося, що робити, якщо у ТЦК та СП відмовляються приймати документи для відстрочки.

На початку літа в Україні змінилися правила надання відстрочки від мобілізації. Зараз умови проведення призову на військову службу під час мобілізації на особливий період регулюються постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року. Цей документ є основним, який визначає порядок надання відстрочки.

Хто і як розглядає заяву про відстрочку

Розглядом заяв військовозобов'язаних щодо відстрочки займається спеціальна комісія, яка працює при районних (міських) ТЦК та СП. Головою комісії є керівник відповідного ТЦК або його відокремленого відділу, а до складу входять представники різних підрозділів районної або міської адміністрації, таких як освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, служба у справах дітей і центр надання адміністративних послуг

Ця комісія проводить перевірку підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Які документи потрібні і куди їх подавати

Для отримання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаний (за винятком тих, хто вже заброньований за органами влади) повинен особисто подати до ТЦК заяву на ім'я голови спеціальної комісії. Форма цієї заяви визначена постановою Кабінету Міністрів України №560. До заяви слід додати документи або їхні копії, що підтверджують право на отримання відстрочки.

Що робити, якщо ТЦК та СП не приймає документи

Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко говорить, що комісія ТЦК та СП не має права відмовити у прийнятті документів разом із заявою на відстрочку від мобілізації.

"Згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, всі подані заяви та документи обов'язково підлягають реєстрації та розгляду. Комісія зобов'язана прийняти весь пакет документів, який передбачено цим Порядком, і не може відмовити у його прийнятті", – каже юрист.

Він також наголошує, що коли виникають ситуації, коли громадянину неправомірно відмовляють у прийнятті заяви або документів, він має право повторно подати заяву за допомогою адвокатів або оскаржити таку відмову в суді.