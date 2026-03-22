Доходы не выросли, а упали. В США раскрыли последствия снятия нефтяных санкций с РФ
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что 30-дневная отмена санкций на нефтепродукты РФ не увеличила доходы Москвы, а наоборот сократила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бессента в интервью NBC News.
По его словам, главным фактором прибыли страны-агрессора от продажи нефти и нефтепродуктов является цена.
"Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия могла бы получить, составила бы два миллиарда долларов, что составляет один день бюджета страны", - сказал американский министр.
Бессент отметил, что Россия даже под санкциями получала бы доход, ведь около 90% российской нефти покупает Китай. В то же время он отметил, что США не могут применить аналогичные ограничения к Пекину.
По словам министра финансов США, экспорт российской нефти упал примерно на 25%, тогда как другие страны не покупают сырье у страны-агрессора.
Энергетические доходы России
Напомним, ранее появилась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин приказал энергетическим компаниям РФ максимально заработать на скачке цен, вызванном войной в Иране.
Отметим, на фоне мирового кризиса и дефицита поставок Министерство финансов США позволило Индии покупать российскую нефть, которая застряла в море, выдав специальное временное освобождение от санкций на 30 дней.
Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами США выдало новую лицензию, которая временно разрешает операции с нефтью РФ на подсанкционных танкерах.
Это решение касается грузов, которые были загружены до 12 марта, и позволяет их разгрузку и продажу для стабилизации энергетического рынка.