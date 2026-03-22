Украина и ЕС готовят план конфискации нефти с судов "теневого флота"

01:07 22.03.2026 Вс
Речь идет не только о нефти из РФ, но и об иранской нефти на танкерах
aimg Маловичко Юлия
Украина и ЕС готовят план конфискации нефти с судов "теневого флота"

Украина вместе с Европейским Союзом работает над законодательными изменениями, которые позволят конфисковывать российскую и иранскую нефть с судов "теневого флота".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

По словам Зеленского, речь идет о формировании правовых механизмов, которые будут применяться после остановки таких танкеров.

Глава государства подчеркнул, что это должно стать частью системного ответа на попытки России обходить санкции через нелегальные поставки нефти.

Ранее он приветствовал задержание европейскими странами российского танкера "теневого флота" и призвал не только блокировать такие суда, но и конфисковывать перевозимую ими нефть в интересах европейской безопасности.

Речь идет, в частности, о задержании Францией подсанкционного судна с российской нефтью, которое плыло под флагом другого государства. Танкер заметили в Средиземном море, операция прошла несколько дней назад.

"Этот танкер уже под санкциями Украины, уже под санкциями Британии, Европейского Союза и Америки. Но все равно россияне его используют. Системно транспортирует не только российскую, но и иранскую нефть", - заявил Зеленский.

Президент также назвал РФ и Иран союзниками и призвал к еще большему давлению на Москву.

Как известно, "теневой флот" РФ - это сеть судов, которую использует Москва для обхода западных санкций и экспорта нефти, что позволяет продолжать финансирование войны против Украины.

Напомним, на днях украинская разведка заявила о планах Кремля увеличить количество нефтяных танкеров "теневого флота".

Еще в начале марта Зеленский предложил ЕС конфисковывать танкеры "теневого флота" в пользу безопасности Европы. Это произошло после задержания Бельгией одного из таких танкеров.

Эксперт назвал главную проблему энергетического сектора в Украине
Эксперт назвал главную проблему энергетического сектора в Украине
