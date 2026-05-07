Додик, Фицо и султан Ибрагим: в Кремле назвали гостей Путина на 9 мая

Кто вошел в список гостей

В Кремле обнародовали перечень глав иностранных делегаций, которые подтвердили свое присутствие на мероприятиях в Москве 9 мая 2026 года.

Среди приглашенных политиков:

глава правительства Словацкой Республики Роберт Фицо;

самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко;

верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;

президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.

Также на празднованиях ожидают делегацию из Республики Сербской (Босния и Герцеговина) в составе лидера партии "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додика, председателя Народной скупщины Ненада Стевандича и министра внутренних дел Синиши Карана.

Кроме официально признанных лидеров государств, в списке фигурируют руководители территорий, чью независимость признает только РФ и несколько других стран.

В частности, на параде будут присутствовать президент так называемой Республики Абхазия Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.