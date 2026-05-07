Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Додик, Фицо и султан Ибрагим: в Кремле назвали гостей Путина на 9 мая

19:45 07.05.2026 Чт
Кто еще решился на визит в Москву?
aimg Сергей Козачук
Фото: в Москву на парад 9 мая прибудет ряд иностранных лидеров (Getty Images)

В Москву на парад 9 мая прибудет ряд иностранных лидеров, среди которых премьер Словакии Роберт Фицо и представители Балкан.

Кто вошел в список гостей

В Кремле обнародовали перечень глав иностранных делегаций, которые подтвердили свое присутствие на мероприятиях в Москве 9 мая 2026 года.

Среди приглашенных политиков:

  • глава правительства Словацкой Республики Роберт Фицо;
  • самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко;
  • верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;
  • президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.

Также на празднованиях ожидают делегацию из Республики Сербской (Босния и Герцеговина) в составе лидера партии "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додика, председателя Народной скупщины Ненада Стевандича и министра внутренних дел Синиши Карана.

Кроме официально признанных лидеров государств, в списке фигурируют руководители территорий, чью независимость признает только РФ и несколько других стран.

В частности, на параде будут присутствовать президент так называемой Республики Абхазия Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

"Не рекомендуем быть в Москве"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне 9 мая заявил, что не рекомендует посещать Москву на время проведения парадных мероприятий.

По словам главы государства, Украина ранее предлагала ввести режим прекращения огня с 6 мая, однако Кремль проигнорировал эту инициативу.

Вместе с тем, российские власти официально подтвердили, что 9 мая в Москве полностью отключат мобильный интернет и СМС-сообщения. Под ограничения попадут даже ресурсы, которые входят в так называемый "белый список". Такие меры безопасности связаны с подготовкой к параду.

Кроме того, в ряде российских регионов массово отменяют парады на 9 мая и вводят дополнительные ограничения на празднование. Специалисты отмечают, что от прежней масштабности российских мероприятий к этому дню не осталось и следа.

