Хто увійшов до списку гостей

У Кремлі оприлюднили перелік голів іноземних делегацій, які підтвердили свою присутність на заходах у Москві 9 травня 2026 року.

Серед запрошених політиків:

голова уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо;

самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко;

верховний правитель Малайзії султан Ібрагім;

президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт.

Також на святкуваннях очікують делегацію з Республіки Сербської (Боснія та Герцеговина) у складі лідера партії "Союз незалежних соціал-демократів" Мілорада Додіка, голови Народної скупщини Ненада Стевандича та міністра внутрішніх справ Сініші Карана.

Окрім офіційно визнаних лідерів держав, у списку фігурують очільники територій, чию незалежність визнає лише РФ та кілька інших країн.

Зокрема, на параді будуть присутні президент так званої Республіки Абхазія Бадра Гунба та президент Південної Осетії Алан Гаглоєв.