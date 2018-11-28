Суд заарештував майно сина нардепа Березкіна

Суд арештував житловий будинок, квартиру та автомобіль сина Березкіна
Суд арештував майно сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима та його дружини Анни Татарченко. Таке рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва за результатами розгляду клопотання детектива НАБУ, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Слово і Діло".
Відзначимо, що детективи НАБУ підозрюють сина нардепа у причетності до заволодіння 20 млн доларів кредиту Ощадбанку, виділеного аграрному холдингу ПрАТ "Креатив".
Детектив НАБУ вказував, що Березкін і Татарченко перебувають у шлюбі з 2010 року. Син політика володіє житловим будинком загальною площею 501,2 кв. м; квартирою загальною площею 376 кв. м; корпоративними правами ТОВ "Грінстоун менеджмент" у розмірі 10 тис. гривень і ТОВ "Мастерброк" у розмірі 960 гривень, а також автомобілем Mercedes-Benz S550 2007 року випуску.
Водночас його дружина є власницею наступного майна: автомобіля Volkswagen Transporter 2006 року випуску з причепом; мотоцикла Ducati 1195 Panigale 2012 випуску; автомобіля Volkswagen Tiguan 2017 року випуску з причепом ПГМФ 8921; причепа UMS Boat 8902.3601 2013 року випуску; корпоративних прав ТОВ "Централ Фармінг Юкрейн" у розмірі 500 гривень; ТОВ "Марлен-КД" в розмірі 1 млн гривень і ТОВ "Яготин Агро" в розмірі 50,1 тис. гривень.
Як повідомляє видання, суд наклав арешт на житловий будинок, квартиру та автомобіль Березкіна, а також три причепи, автомобіль Volkswagen Tiguan 2017 року та корпоративні права його дружини. Суд зазначив, що детективи не надали достатніх доказів того, що сину нардепа належать корпоративні права в ТОВ "Грінстоун менеджмент" і ТОВ "Мастерброк". Згідно з реєстрами, корпоративні права в цих фірмах належать офшору з Британських Віргінських островів WINTRADE HOLDINGS LIMITED. Водночас кінцевим бенефіціаром українських фірм є сестра Березкіна-молодшого Вікторія.
Відзначимо, регламентний комітет ВР заявив, що у поданні Генпрокуратури відсутні достатні докази, що підтверджують вчинення Березкіним особливо тяжких корупційних злочинів.
Додамо також, подання було ініційовано головою САП Назаром Холодницьким, потім генпрокурор Юрій Луценко вніс його в Раду.