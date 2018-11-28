Суд заарештував майно сина нардепа Березкіна

Фото: Станіслав Березкін (berezkin.deputat.net)

Суд арештував житловий будинок, квартиру та автомобіль сина Березкіна

Суд арештував майно сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима та його дружини Анни Татарченко. Таке рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва за результатами розгляду клопотання детектива НАБУ, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Слово і Діло".

Відзначимо, що детективи НАБУ підозрюють сина нардепа у причетності до заволодіння 20 млн доларів кредиту Ощадбанку, виділеного аграрному холдингу ПрАТ "Креатив".

Детектив НАБУ вказував, що Березкін і Татарченко перебувають у шлюбі з 2010 року. Син політика володіє житловим будинком загальною площею 501,2 кв. м; квартирою загальною площею 376 кв. м; корпоративними правами ТОВ "Грінстоун менеджмент" у розмірі 10 тис. гривень і ТОВ "Мастерброк" у розмірі 960 гривень, а також автомобілем Mercedes-Benz S550 2007 року випуску.