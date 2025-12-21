За сутки отражено 200 атак: в Генштабе сообщили о ситуации на фронте

С начала суток 21 декабря Силы обороны Украины отбили на фронте 200 атак российских оккупантов. Самыми горячими направлениями стали Покровское и Константиновское в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По данным Генерального штаба, оккупанты за сутки выпустили по Украине одну ракету. Также враг нанес 17 авиаударов 46 управляемыми бомбами, выпустил 1779 дронов-камикадзе и совершил 2500 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Отметим, что за минувшие сутки, по состоянию на утро 21 декабря, враг потерял на фронте 1130 единиц живой силы. Также наши защитники уничтожили более 100 дронов и много техники россиян.

Отметим, что Купянск и Покровск остаются до сих пор под контролем Сил обороны несмотря на фейковые заявления пропаганды РФ, что якобы эти города уже оккупировали ВС России. В Покровске идут тяжелые бои, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают держать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.

Купянск завершают зачищать от остатков окруженной российской группировки. Несмотря на это, недавно российский диктатор Владимир Путин в очередной раз публично солгал о якобы "освобождении" Купянска и "окружении" там украинских солдат.