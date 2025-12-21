За сутки отражено 200 атак: в Генштабе сообщили о ситуации на фронте
С начала суток 21 декабря Силы обороны Украины отбили на фронте 200 атак российских оккупантов. Самыми горячими направлениями стали Покровское и Константиновское в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
По данным Генерального штаба, оккупанты за сутки выпустили по Украине одну ракету. Также враг нанес 17 авиаударов 46 управляемыми бомбами, выпустил 1779 дронов-камикадзе и совершил 2500 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.
Какова ситуация на направлениях:
- Северо-Слобожанское и Курское направления: две атаки оккупантов, один авиаудар и 95 обстрелов как позиций ВСУ, так и населенных пунктов у линии соприкосновения.
- Южно-Слобожанское направление: 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Двуречанское и в сторону Избицкого, Вильчи и Обуховки. Один бой продолжается до сих пор.
- Купянское направление: шесть попыток атаки в направлении Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки. Все атаки оккупантов отбиты.
- Лиманское направление: отражено 15 попыток оккупантов штурмовать позиции ВСУ в направлении населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки, Новосергиевка, Коровий Яр, Степное, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
- Славянское направление: отбито пять атак врага вблизи Ямполя и Северска.
- Краматорское направление: отражены три атаки врага на позиции ВСУ возле населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка и Веролюбовка.
- Константиновское направление: второе по количеству боестолкновений за день. Там произошло 24 боевых столкновения, россияне пытались продвигаться в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Константиновка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Степановки.
- Покровское направление: самое горячее направление на фронте. Отражено 47 атак российских оккупантов в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Дорожного, Новоподгороднего, Сергеевки, Нового Шахового и Новопавловки. На направлении обезврежено 104 оккупанта, 53 из них ликвидированы. Уничтожена артиллерийская система, 13 беспилотников, три автомобиля и семь укрытий россиян.
- Александровское направление: россияне 16 раз атаковали позиции ВСУ в районах н/п Александроград, Январское, Сосновка, Привольное, Рыбное, Первомайское и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Родинское, Сухецкое и Ивановка. Один бой все еще продолжается.
- Гуляйпольское направление: отражено 11 атак российских оккупантов в районе Гуляйполя.
- Ореховское направление: отражено пять атак врага в районах Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки.
- Приднепровское направление: россияне дважды пытались приблизиться к подразделениям ВСУ в направлении Антоновского моста. Обе попытки отбиты с потерями для врага.
Отметим, что за минувшие сутки, по состоянию на утро 21 декабря, враг потерял на фронте 1130 единиц живой силы. Также наши защитники уничтожили более 100 дронов и много техники россиян.
Отметим, что Купянск и Покровск остаются до сих пор под контролем Сил обороны несмотря на фейковые заявления пропаганды РФ, что якобы эти города уже оккупировали ВС России. В Покровске идут тяжелые бои, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают держать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.
Купянск завершают зачищать от остатков окруженной российской группировки. Несмотря на это, недавно российский диктатор Владимир Путин в очередной раз публично солгал о якобы "освобождении" Купянска и "окружении" там украинских солдат.