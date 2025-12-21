За добу відбито 200 атак: в Генштабі повідомили про ситуацію на фронті
З початку доби 21 грудня Сили оборони України відбили на фронті 200 атак російських окупантів. Найгарячішими напрямками стали Покровський та Костянтинівський у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
За даними Генерального штабу, окупанти за добу випустили по Україні одну ракету. Також ворог завдав 17 авіаударів 46 керованими бомбами, випустив 1779 дронів-камікадзе та здійснив 2500 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.
Яка ситуація на напрямках:
- Північно-Слобожанський та Курський напрямки: дві атаки окупантів, один авіаудар та 95 обстрілів як позицій ЗСУ, так і населених пунктів біля лінії зіткнення.
- Південно-Слобожанський напрямок: 16 ворожих атак в районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького, Вільчі й Обухівки. Один бій триває досі.
- Куп’янський напрямок: шість спроб атаки у напрямку Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. Усі атаки окупантів відбито.
- Лиманський напрямок: відбито 15 спроб окупантів штурмувати позиції ЗСУ в напрямку населених пунктів Дружелюбівка, Ставки, Новосергіївка, Коровій Яр, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного. Чотири боєзіткнення тривають й досі.
- Слов’янський напрямок: відбито п'ять атак ворога поблизу Ямполя та Сіверська.
- Краматорський напрямок: відбито три атаки ворога на позиції ЗСУ біля населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка та Віролюбівка.
- Костянтинівський напрямок: другий за кількістю боєзіткнень за день. Там відбулося 24 бойових зіткнення, росіяни намагалися просуватися в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Костянтинівка, Русин Яр та у бік Софіївки й Степанівки.
- Покровський напрямок: найгарячіший напрямок на фронті. Відбито 47 атак російських окупантів в районах населених пунктів Шахове, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Дорожнього, Новопідгороднє, Сергіївки, Нового Шахового й Новопавлівки. На напрямку знешкоджено 104 окупанти, 53 з них ліквідовано. Знищено артилерійську систему, 13 безпілотників, три автомобілі та сім укриттів росіян.
- Олександрівський напрямок: росіяни 16 разів атакували позиції ЗСУ в районах н/п Олександроград, Січневе, Соснівка, Привільне, Рибне, Першотравневе та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Родинське, Сухецьке й Іванівка. Один бій все ще триває.
- Гуляйпільський напрямок: відбито 11 атак російських окупантів в районі Гуляйполя.
- Оріхівський напрямок: відбито п'ять атак ворога в районах Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки.
Придніпровський напрямок: росіяни двічі намагалися наблизитися до підрозділів ЗСУ у напрямку Антонівського мосту. Обидві спроби відбиті з втратами для ворога.
Зазначимо, що за минулу добу, станом на ранок 21 грудня, ворог втратив на фронті 1130 одиниць живої сили. Також наші захисники знищили понад 100 дронів та багато техніки росіян.
Зазначимо, що Куп'янськ та Покровськ лишаються досі під контролем Сил оборони попри фейкові заяви пропаганди РФ, що нібито ці міста вже окупували ВС Росії. В Покровську йдуть важкі бої, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують тримати північну частину Покровська. Битва за місто триває.
Куп'янськ завершують зачищати від залишків оточеного російського угруповання. Попри це, нещодавно російський диктатор Володимир Путін вчергове прилюдно збрехав про нібито "звільнення" Куп'янська та "оточення" там українських солдатів.