За сутки россияне потеряли на фронте 1250 солдат и 20 артсистем, - Генштаб
За последние сутки с 5 на 6 ноября, потери личного состава армии РФ на фронте составили 1250 солдат, а также 57 беспилотников и 11 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 702 900 (+1250) человек ликвидировано;
- танков - 9214 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 18 592 (+11) ед;
- артиллерийских систем - 20 170 (+20) ед;
- РСЗО - 1245 ед;
- средства ПВО - 996 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 366 (+57) ед;
- крылатых ракет - 2631 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 333 (+55) ед;
- специальной техники - 3588 (+1) ед.
Ситуация на фронте
По данным ISW, российские войска имели успех в семи районах, а Силы обороны отбили у врага позиции вблизи Часового Яра.
По данным партизан, в оккупированном Геническе, захватчики накапливают силы, вероятно для наступления на Херсонскую область. Офицеры РФ в панике от такого сценария.
Тем временем в Пентагоне подтвердили размещение северокорейских военных в Курской области. Однако пока что ведомство не может подтвердить участвовали ли они в боях против ВСУ.
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