За сутки россияне потеряли на фронте 1250 солдат и 20 артсистем, - Генштаб

За последние сутки с 5 на 6 ноября, потери личного состава армии РФ на фронте составили 1250 солдат, а также 57 беспилотников и 11 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Ситуация на фронте

По данным ISW, российские войска имели успех в семи районах, а Силы обороны отбили у врага позиции вблизи Часового Яра.

По данным партизан, в оккупированном Геническе, захватчики накапливают силы, вероятно для наступления на Херсонскую область. Офицеры РФ в панике от такого сценария.

Тем временем в Пентагоне подтвердили размещение северокорейских военных в Курской области. Однако пока что ведомство не может подтвердить участвовали ли они в боях против ВСУ.

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