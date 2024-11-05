В Геническе оккупанты наращивают силы, офицеры в панике, - Атеш

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области фиксируется переброска резервных сил российских захватчиков. Офицерский состав врага опасается, что это может быть связано с намерениями начать наступление на правый берег региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения " Атеш ".

О наращивании сил захватчиков в Геническом районе рассказал агент представителей украинского подполья из российского офицерского состава группировки оккупационных войск "Днепр".

Отмечается, что среди переброшенных в этот район российских военнослужащих много солдат, вступивших в армию РФ во время скрытой мобилизации из оккупированного Крыма.

"Часть офицерского состава пребывает в панике, предполагая, что это делается для возможного наступления на правый берег Херсонской области", - рассказали представители партизанского движения.

Также в публикации "Атеш" обращается внимание, что пока не ясно, собирается ли российское военное руководство вводить новые резервы в бой в Херсонской области.

Так, отмечают партизаны, такие действия противника также могут быть попыткой дезинформировать Силы обороны Украины.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, после освобождения Херсона в ходе контрнаступательных действий Сил обороны Украины осенью 2022 года, когда удалось отбросить российский оккупационный контингент с правобережья Херсонской области, захватчики перешли за реку Днепр на восточный берег региона.

С тех пор время от времени в информ-пространстве появляются сообщения о якобы намерениях врага снова начать наступление на правобережье Херсонской области. Однако такие "вбросы" связывали с ИПСО врага.

Недавно в Силах обороны рассказали, что российские захватчики атакуют по всей линии фронта на юге Украины, однако большого скопления сил противника для масштабного наступления не было зафиксировано.

Добавим, в конце октября представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что ВСУ контролируют большинство островов в районе Херсона. При этом офицер отметил, что оккупанты ежедневно пытаются высадиться и захватить плацдарм на правом берегу Днепра.