ВСУ восстановили позиции возле Часового Яра, оккупанты продвинулись в 7 районах: карты ISW
Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции к югу от Часового Яра. Вместе с тем российские продвинулись к юго-востоку от Купянска, к северо-западу от Кременной, вблизи Торецка, около Покровска, Курахово, Угледара и к северу от Работино.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Операция ВСУ в России
На "украинском плацдарме" в Курской области 5 ноября продолжались ограниченные бои, вместе с тем, продвижение ВСУ или войск РФ не было подтверждено.
В Минобороны РФ утверждали, что российские войска якобы отразили украинские контратаки в районе Дарьино, Нижнего Клина и Новоивановки (все юго-восточнее Коренево), а также в направлениях Леонидово (юго-восточнее Коревено) и Плехово (юго-восточнее Суджи).
Российский "военкор" рассказывал, что ВСУ удерживают позиции возле Новоивановки и подводят новые войска для контратаки в этом районе.
Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях в Глушковском районе 5 ноября.
Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область
Российские захватчики продолжали атаки вблизи Волчанска Харьковской области 4 и 5 ноября.
Представитель бригады ВСУ, действующей на Харьковском направлении, 5 ноября заявил, что успешные удары украинской артиллерии и беспилотников-FPV по российским танкам и бронетехнике заставляют оккупантов использовать пехоту, а иногда и электросамокаты при штурмовых действиях.
Операция РФ №2 - Луганская область
Войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска и к юго-западу от Кременной.
Геолокационные кадры, опубликованные 4 и 5 ноября, показывают, что оккупанты продвинулись к западу от Новоселовского и к бурелому в северной части Тернов.
Российские источники утверждали, что войска РФ продолжали наступать у Колесниковки и захватили большую часть населенного пункта, а также о продвижении в районе Тернов, хотя в ISW не нашли подтверждения.
В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжили наступлениями в районе Кондрашовки, вблизи Петропавловки, Колесниковки, Кругляковки, Новоосиново, Лозовой, Чернещины, Загрызового, Кучеривки, Песчаного, Вишневого, Дружелюбовки, Макеевки, Екатериновки, Грековки, Торского, Заречного и Тернов.
Представитель бригады ВСУ, действующей на Купянском направлении, 5 ноября заявил, что войска РФ удвоили количество наземных атак и используют огневые штурмовые подразделения численностью от 3 до 5 солдат.
Операция РФ №3 - Донецкая область
В Генштабе ВСУ сообщили, что 5 ноября российские захватчики совершили неудачные атаки северо-восточнее Северского в районе Белогоровки.
Силы обороны Украины и российские оккупанты недавно продвинулись в направлении Часового Яра.
Геолокационные кадры от 5 ноября свидетельствуют о том, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции к югу от Часового Яра.
Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 5 ноября, показывают, что войска РФ продвигались восточнее Ступочек (южнее Часового Яра).
4 и 5 ноября российские захватчики продолжали атаковать вблизи Часового Яра, Ступочек и Орехово-Василовки.
Войска РФ недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 5 ноября, свидетельствуют о том, что оккупанты захватили Дружбу (восточнее Торецка).
Путинские войска продолжали атаки под самим Торецком, в направлении Константиновки, около Дачного, Дружбы, Щербиновки и Сухой Балки 4 и 5 ноября.
Войска РФ недавно продвинулись в Покровском направлении. Геолокационные кадры от 5 ноября свидетельствуют о том, что оккупанты захватили Вишневое и продвинулись к югу от Лисовки и южнее Петровки.
Российские захватчики продолжали атаковать в районе н.п. Луч и Гродовка, около Крутого Яра, Новогродовки, Селидово, Новоалексеевки, Вишневого, Юровки и Григорьевки 4 и 5 ноября.
Войска РФ недавно продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 5 ноября, свидетельствуют о том, что российские подразделения захватили н.п. Волченко.
Дополнительные геолокационные кадры от 5 ноября показывают, как украинские войска отражают российский усиленный механизированный штурм размером в рот к юго-западу от Максимильяновки, что указывает на то, что оккупанты продвинулись юго-западнее населенного пункта.
Министерство обороны Великобритании 6 ноября заявило, что войска РФ оккупировали Горняк, а украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ отступили из района Измайловка - Горняк - Кураховка - Островское.
Российские источники ISW также утверждали, что путинские войска захватили Горняк по состоянию на 4 ноября.
Российские оккупанты продолжали атаковать под самым Кураховым, возле Новодмитровки, Кременной Балки, Новоселидовки, Степановки, Острого, Максимильяновки, Ильинки, Волченки и Островского 4 и 5 ноября.
Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 5 ноября, показывают, что войска РФ продвинулись к северо-западу от Богоявленки и к западу от Шахтерского.
Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска захватили Трудовое и продвинулись севернее Константиновки, и к западу от Золотой Нивы, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения.
Войска РФ продолжали атаковать вблизи Антоновки, Елизаветовки и Екатериновки, возле Анновки и Дальнего, Трудового, Богоявленки, Максимовки, Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки и возле Урожайного 4 и 5 ноября.
"Южная ось"
Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись во время локальных наземных атак в западной части Запорожской области 5 ноября.
Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что войска РФ продвинулись к полосе юго-западнее Новоданиловки.
4 ноября российский "военкор" заявил, что путинские войска продвинулись на 1,5 км к северу вдоль ветрозащитных полос к западу от Нестерянки, хотя в ISW не нашли подтверждения.
В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжали атаковать севернее Работино в районе Новоданиловки и Орехово, и северо-западнее Работино возле Новоандреевки и Малых Щербаков 4 и 5 ноября.
В Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики продолжали безуспешные атаки на Днепровском направлении. В ISW отметили, что, вероятно, речь идет о районах на левом берегу Херсонской области и островах дельты реки Днепр 4 и 5 ноября.
Ситуация на фронте
Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 5 ноября проинформировали, что на фронте произошло 131 боевое столкновение.
Также в военном командовании рассказали, что наиболее активно российские оккупанты атаковали на Покровском и Кураховском направлениях.
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