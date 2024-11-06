За добу росіяни втратили на фронті 1250 солдатів і 20 артсистем, - Генштаб
За останню добу з 5 на 6 листопада, втрати особового складу армії РФ на фронті становили 1250 солдатів, а також 57 безпілотників і 11 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 702 900 (+1250) осіб ліквідовано;
- танків - 9214 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 18 592 (+11) од.;
- артилерійських систем - 20 170 (+20) од.;
- РСЗВ - 1245 од.;
- засоби ППО - 996 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 366 (+57) од.;
- крилатих ракет - 2631 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 28 333 (+55) од.;
- спеціальної техніки - 3588 (+1) од.
Ситуація на фронті
За даними ISW, російські війська мали успіх в семи районах, а Сили оборони відбили у ворога позиції біля Часового Яру.
За даними партизан, в окупованому Геніческу, загарбники накопичують сили, ймовірно для наступу на Херсонську область. Офіцери РФ у паніці від такого сценарію.
Тим часом в Пентагоні підтвердили розміщення північнокорейських військових у Курській області. Однак наразі відомство не може підтвердити чи брали вони участь у боях проти ЗСУ.
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