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За добу росіяни втратили на фронті 1250 солдатів і 20 артсистем, - Генштаб

Середа 06 листопада 2024 07:44
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За добу росіяни втратили на фронті 1250 солдатів і 20 артсистем, - Генштаб Фото: росіяни продовжують нести колосальні втрати солдатів і техніки на фронті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 5 на 6 листопада, втрати особового складу армії РФ на фронті становили 1250 солдатів, а також 57 безпілотників і 11 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 702 900 (+1250) осіб ліквідовано;
  • танків - 9214 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 592 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 20 170 (+20) од.;
  • РСЗВ - 1245 од.;
  • засоби ППО - 996 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 366 (+57) од.;
  • крилатих ракет - 2631 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 28 333 (+55) од.;
  • спеціальної техніки - 3588 (+1) од.

За добу росіяни втратили на фронті 1250 солдатів і 20 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронті

За даними ISW, російські війська мали успіх в семи районах, а Сили оборони відбили у ворога позиції біля Часового Яру.

За даними партизан, в окупованому Геніческу, загарбники накопичують сили, ймовірно для наступу на Херсонську область. Офіцери РФ у паніці від такого сценарію.

Тим часом в Пентагоні підтвердили розміщення північнокорейських військових у Курській області. Однак наразі відомство не може підтвердити чи брали вони участь у боях проти ЗСУ.

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