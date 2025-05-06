За сутки россияне потеряли 1430 солдат и более 170 единиц техники, - Генштаб

За последние сутки с 5 на 6 мая, армия РФ потеряла на фронте войны с Украиной 1430 солдат и 176 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.25 ориентировочно составили:

Воздушные удары россиян

Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Больше всего от атаки пострадал Харьков - в течение двух часов в городе прогремели 20 взрывов.

В результате обстрела возникли многочисленные пожары, повреждены торговый центр и частные дома. Согласно последним данным, пострадали два человека.

Накануне вечером агрессор также атаковал "Шахедами" пригород Одессы. Дроны повредили жилые дома и убили человека.

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