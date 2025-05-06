За добу росіяни втратили 1430 солдатів і понад 170 одиниць техніки, - Генштаб

За останню добу з 5 на 6 травня, армія РФ втратила на фронті війни з Україною 1430 солдатів і 176 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали:

Повітряні удари росіян

Вночі російські терористи вкотре атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Найбільше від атаки постраждав Харків - упродовж двох годин в місті прогриміло 20 вибухів.

Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі, пошкоджено торговельний центр і приватні будинки. За останніми даними, постраждали двоє людей.

Напередодні ввечері агресор також атакував "Шахедами" передмістя Одеси. Дрони пошкодили житлові будинки та вбили людину.

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