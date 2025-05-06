За добу росіяни втратили 1430 солдатів і понад 170 одиниць техніки, - Генштаб
За останню добу з 5 на 6 травня, армія РФ втратила на фронті війни з Україною 1430 солдатів і 176 одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 959 500 (+1430) осіб ліквідовано;
- танків - 10 766 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 22 416 (+5) од.;
- артилерійських систем - 27 431 (+61) од.;
- РСЗВ - 1378 (+1) од.;
- засоби ППО - 1155 (+0) од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 142 (+145) од.;
- крилатих ракет - 3196 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 47 353 (+103) од.;
- спеціальної техніки - 3873 (+3) од.
Повітряні удари росіян
Вночі російські терористи вкотре атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Найбільше від атаки постраждав Харків - упродовж двох годин в місті прогриміло 20 вибухів.
Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі, пошкоджено торговельний центр і приватні будинки. За останніми даними, постраждали двоє людей.
Напередодні ввечері агресор також атакував "Шахедами" передмістя Одеси. Дрони пошкодили житлові будинки та вбили людину.
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