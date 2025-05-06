ua en ru
Вт, 06 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Два часа обстрелов, двое пострадавших: первые детали последствий атаки РФ по Харькову

Вторник 06 мая 2025 06:11
UA EN RU
Два часа обстрелов, двое пострадавших: первые детали последствий атаки РФ по Харькову Фото: сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

С ночи и до самого утра, 6 мая, россияне массированно атаковали дронами Харьков. В результате прилетов зафиксированы пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

"Два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу. Под ударами были четыре района Харькова - Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный. Известно о двух пострадавших", - написал Терехов в 05:52.

Детали последствия атаки

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал о деталях по каждому из районов города

Шевченковский район

В результате падения обломков БпЛА типа "Шахед" вспыхнула крыша и комната частного жилого дома на площади 100 квадратных метров.

Холодногорский район.

Зафиксировано падение вражеского дрона. Горит автомобиль. Попадание второго беспилотника в землю. Поврежден жилой дом.

Киевский район

В результате удара БпЛА горит здание ресторана.

Индустриальный район

В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.

"Сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов", - добавил Синегубов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Игорь Терехов Олег Синегубов Дрони Российская Федерация
NEWS
Россия стягивает стратегическую авиацию в Сибирь (спутниковые снимки)
Россия стягивает стратегическую авиацию в Сибирь (спутниковые снимки)
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления