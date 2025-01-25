За сутки армия РФ потеряла 1650 солдат и около 140 единиц техники, - Генштаб
За сутки с 24 на 25 января, армия РФ потеряла на фронте 1650 солдат, 37 боевых бронированных машин и 51 беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 828 470 (+1650) человек ликвидировано;
- танков - 9859 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 20 545 (+37) ед;
- артиллерийских систем - 22 309 (+14) ед;
- РСЗО - 1263 ед;
- средства ПВО - 1050 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 213 (+51) ед;
- крылатых ракет - 3053 (+2) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 071 (+79) ед;
- специальной техники - 3715 ед.
Ситуация на фронте и воздушные атаки россиян
По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ отбили утраченные позиции возле Торецка. В то же время, захватчики продвинулись на шести направлениях в Донецкой и Курской областях.
Ночью российский агрессор атаковал Украину ударными дронами "Шахед".
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