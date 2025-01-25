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За сутки армия РФ потеряла 1650 солдат и около 140 единиц техники, - Генштаб

Суббота 25 января 2025 07:24
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За сутки армия РФ потеряла 1650 солдат и около 140 единиц техники, - Генштаб Фото: Силы обороны наносят большие потери РФ в живой силе и технике (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 24 на 25 января, армия РФ потеряла на фронте 1650 солдат, 37 боевых бронированных машин и 51 беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 828 470 (+1650) человек ликвидировано;
  • танков - 9859 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 545 (+37) ед;
  • артиллерийских систем - 22 309 (+14) ед;
  • РСЗО - 1263 ед;
  • средства ПВО - 1050 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 213 (+51) ед;
  • крылатых ракет - 3053 (+2) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 071 (+79) ед;
  • специальной техники - 3715 ед.

За сутки армия РФ потеряла 1650 солдат и около 140 единиц техники, - Генштаб

Ситуация на фронте и воздушные атаки россиян

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ отбили утраченные позиции возле Торецка. В то же время, захватчики продвинулись на шести направлениях в Донецкой и Курской областях.

Ночью российский агрессор атаковал Украину ударными дронами "Шахед".

В Киевской области вражеский БпЛА повредил девятиэтажный дом, а на территории одного из предприятий возник пожар в результате падения обломков.

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