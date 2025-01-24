Оккупанты массированно атакуют Украину дронами: где угроза ударов
Российские захватчики запустили по Украине большое количество ударных беспилотников вечером 24 января для очередной воздушной атаки. Из-за угрозы "Шахедов" в ряде областей была объявлена тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.
Военные информировали вечером о проникновении беспилотников противника в воздушное пространство Украины с северного направления. Позже российские БПЛА уже были замечены в южных регионах. Вражеские дроны часто маневрировали, двигались в разные направления.
По данным Воздушных сил по состоянию на 23:06, вражеские БПЛА фиксируются над 8 областями. Военные рассказали, что
- группы беспилотников противника движутся по границе Херсонской и Днепропетровской областей, курс - северо-западный,
- также дроны врага наблюдаются на востоке Николаевской области, курс - северо-западный,
- на севере Днепропетровской области, курс - западный,
- на северо-востоке Днепропетровской области, курс - северный,
- на западе Харьковской области, курс - западный,
- на юге и центре Полтавской области, курс - северный,
- на западе Полтавской области, курс - западный,
- на севере Сумской области, курс - южный,
- на востоке Черкасской области, курс - северный,
- на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс - северный,
- на северо-востоке Днепропетровской области, курс - северный,
- кроме того, вражеские БПЛА фиксируются в районе Никополя, они движутся в сторону Кривого Рога.
Жителей областей, где была объявлена воздушная тревога, просят не покидать безопасных мест, и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
Вот как сейчас выглядит карта воздушной тревоги в Украине:
Атака вражеских беспилотников 24 января
Как сообщалось ранее, минувшей ночью российские захватчики атаковали территорию Украины почти шестью десятками БПЛА. ПВО ВСУ работала в семи областях, и было сбито 25 дронов противника, еще 27 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).
В Киевской области в результате вражеской атаки погибли трое людей. РБК-Украина подробно писало о последствиях дроновой атаки РФ в ночь на 24 января.
Также напомним, что ближе к вечеру в Харькове был слышен взрыв на фоне вражеской атаки с применением беспилотников.
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