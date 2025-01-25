За добу армія РФ втратила 1650 солдатів і близько 140 одиниць техніки, - Генштаб
За добу з 24 на 25 січня, армія РФ втратила на фронті 1650 солдатів, 37 бойових броньованих машин і 51 безпілотний літальний апарат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 828 470 (+1650) осіб ліквідовано;
- танків - 9859 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 20 545 (+37) од.;
- артилерійських систем - 22 309 (+14) од.;
- РСЗВ - 1263 од.;
- засоби ППО - 1050 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 213 (+51) од.;
- крилатих ракет - 3053 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 35 071 (+79) од.;
- спеціальної техніки - 3715 од.
Ситуація на фронті та повітряні атаки росіян
За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ відбили втрачені позиції біля Торецька. Водночас, загарбники просунулися на шести напрямках у Донецькій та Курській областях.
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