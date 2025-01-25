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За добу армія РФ втратила 1650 солдатів і близько 140 одиниць техніки, - Генштаб

Субота 25 січня 2025 07:24
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За добу армія РФ втратила 1650 солдатів і близько 140 одиниць техніки, - Генштаб Фото: Сили оборони завдають великих втрат РФ у живій силі й техніці (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 24 на 25 січня, армія РФ втратила на фронті 1650 солдатів, 37 бойових броньованих машин і 51 безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 828 470 (+1650) осіб ліквідовано;
  • танків - 9859 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 545 (+37) од.;
  • артилерійських систем - 22 309 (+14) од.;
  • РСЗВ - 1263 од.;
  • засоби ППО - 1050 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 213 (+51) од.;
  • крилатих ракет - 3053 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 35 071 (+79) од.;
  • спеціальної техніки - 3715 од.

За добу армія РФ втратила 1650 солдатів і близько 140 одиниць техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті та повітряні атаки росіян

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ відбили втрачені позиції біля Торецька. Водночас, загарбники просунулися на шести напрямках у Донецькій та Курській областях.

Вночі російський агресор атакував Україну ударними дронами "Шахед".

У Київській області ворожий БпЛА пошкодив дев'ятиповерховий будинок, а на території одного з підприємств виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

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