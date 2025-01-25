В Киевской области из-за атаки РФ повреждена многоэтажка, горело предприятие

В Киевской области в двух районах из-за российской воздушной атаки был поврежден жилой многоэтажный дом, и произошел пожар производственного предприятия. Пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Киевской ОВА Николая Калашника .

Чиновник рассказал, что в одном из населенных пунктов Киевской области произошло разрушение балконов 4-8 этажей в девятиэтажке, были выбиты оконные рамы.

"В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки", - добавил он.

Также руководитель КОВА проинформировал, что на месте работают все оперативные службы, и проводится обследование подъездов и разбор поврежденных конструкций.

"Новостройка заселена частично. Информация о пострадавших не поступала". - сказал Калашник.

Кроме того, передал чиновник, в другом районе Киевской области из-за падения обломков вражеской сбитой цели "произошло возгорание производственного предприятия" на площади 600 квадратных метров.

"Пожар ликвидирован. Более подробная информация - позже", - добавил руководитель КОВА.

Также он обнародовал фото поврежденной девятиэтажки в Киевской области в результате российской воздушной атаки

Последствия дронового удара РФ по Киевской области в ночь на 25 января (фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)