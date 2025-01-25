ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на 6 направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины отбили ранее утраченные позиции под Торецком. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Часового Яра, Покровска, Курахово, Большой Новоселки и Торецка, а также в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на обнародованный 25 января отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в районе "украинского плацдарма" в Курской области к северо-западу и югу от Суджи.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 января, показывают, что россияне достигли северной окраины Свердликово и продвинулись в пределах южной части Махновки.

Один российский "военкор" утверждал, что путинские войска, действующие к северо-западу от Суджи, пытаются выйти на линию Малая Локня - река Локня и захватить Свердликово и Лебедевку в рамках более широкой попытки получить огневой контроль над линиями материально-технического обеспечения ВСУ.

Другой российский блогер рассказывал, что Силы обороны Украины продолжали контратаку по всему "плацдарму" в Курской области.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

23 и 24 января российские оккупанты продолжали наземные атаки в Харьковской области возле Липцев и Волчанска, но не продвинулись.

Спикер украинской бригады, действующей в Харьковской области, заявил, что бригада отбила российскую механизированную атаку размером примерно в батальон в составе более 30 единиц бронетехники и пехотной роты в Харьковской области недавно.

Спикер также рассказал, что оккупанты потратили более месяца на подготовку к штурму и использовали относительно новые танки и бронетехнику, в частности отремонтированные танки Т-80, а не более старую технику, такую как танки Т-62.

Операция РФ №2 - Луганская область

24 января российские захватчики продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ продолжали наземные атаки вдоль российско-украинской международной границы вблизи Тополя, Двуречной, Петропавловки, Песчаного и Глушковки 23 и 24 января.

24 января российские оккупанты продолжили наступательные действия на Боровом направлении, но не продвинулись.

Путинские войска атаковали вблизи Загрызово, Новой Кругляковки, Зеленого Гая, под Копанками и возле Новоегоровки 23 и 24 января.

24 января российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют возле Загрызово.

24 января войска РФ продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но также не продвинулись.

23 и 24 января российские оккупанты наступали в районе Ямполовки и Торского.

Представитель украинской бригады, которая действует на Лиманском направлении, 24 января заявил, что враг постоянно атакует небольшими пехотными группами до четырех солдат в этом районе, что приводит к значительным потерям в росармии на этом направлении.

Операция РФ №3 - Донецкая область

23 и 24 января войска РФ продолжали наступательные операции на Северском направлении в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки, но не продвинулись.

В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" 24 января сообщили, что россияне при поддержке бронетехники недавно атаковали вблизи Ивано-Дарьевки.

Спикер украинской бригады, действующей на Северском направлении, 23 января заявил, что недавно оккупанты совершили моторизованный штурм в неустановленном районе Северского направления с помощью не менее 40 мотоциклов и гражданской техники.

Войска РФ недавно продвинулись в районе Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 24 января, показали, что оккупанты продвинулись на юг от Часового Яра.

Российские захватчики продолжали атаковать под самим Часовым Яром, возле Васюковки и в сторону Новомаркового, а также возле Белой Горы 23 и 24 января.

Украинская бригада, которая действовала на Часовярском направлении, 23 января опубликовала кадры, на которых видно, как бригада отражает российское механизированное наступление размером в роту вблизи Часов Яра, и уничтожает 4 бронемашины.

В ОСГВ "Хортица" 24 января сообщили, что оккупанты используют мотоциклы и другую технику для транспортировки личного состава в Часовый Яр.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 21 января, показывают, что ВСУ недавно отбили ранее утраченные позиции в западной части Щербиновки (к западу от Торецка).

Также на этом направлении фиксируется и продвижение российских оккупантов. Геолокационные кадры от 8 и 17 января указывают на то, что захватчики продвинулись на юг Торецка.

Войска РФ продолжали атаковать в самом Торецке, возле Крымского и Дилиевки, возле Леонидовки и Щербиновки 23 и 24 января.

24 января российский "военкор" заявил, что возле шахты Торецка на севере города продолжаются бои, и что путинские войска якобы проводят зачистку в Крымском.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 23 января, показывают, что россияне оккупировали Котлино (к западу от Покровска).

24 января в Минобороны РФ заявили о захвате Тимофеевки на прошлой неделе (село расположено к востоку от Покровска), однако в ISW оценивают, что россияне оккупировали этот населенный пункт по состоянию еще 5 января.

Российские захватчики наступали вблизи Водяного Второго, возле Барановки, Луча, Воздвиженки, Елизаветовки, Миролюбовки, Лисовки, Зеленого, Новоукраинки, Звериного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Новоелизаветовки и Котлино 23 и 24 января.

Российский источник утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Удачного и Котлино.

Представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск с севера и юга, и начали наносить удары по городу из дальнобойного вооружения, ракет различных типов и беспилотников-FPV.

Российские оккупанты недавно продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры от 24 января указывают на то, что россияне продвинулись на юго-восток от Разлива (на юго-запад от Курахово).

Войска РФ вели наступательные действия в районе Славянки, возле Дачного, Константинополя, Улаклов, Андреевки, Зеленовки и Янтарного 23 и 24 января.

В ОСГВ "Хортица" 24 января сообщили, что враг безуспешно атаковал при поддержке бронетехники вблизи Зеленовки (юго-западнее Курахово).

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ недавно возобновили штурм вблизи Дачного и Андреевки.

Войска РФ недавно продвинулись в пределах Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 24 января, показывают, что оккупанты продвинулись в восточной и центральной части населенного пункта.

24 января в Минобороны РФ заявили о разделении Большой Новоселки пополам, и что российская реактивная и ствольная артиллерия и беспилотники оказывают огневую поддержку росармии.

23 и 24 января российские оккупанты вели наступательные действия возле самой Большой Новоселки, и в районе Новодаровки.

"Южная ось"

Войска РФ продолжали наземные атаки к северу от Работино в районе Малой Токмачки и Новоданиловки 23 и 24 января.

24 января в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что подразделения ГУР уничтожили российскую РЛС 1Л122 "Гармонь" в неустановленном месте в оккупированной части Запорожской области.

23 и 24 января российские захватчики продолжали ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении и на островах дельты реки Днепр.

Ситуация на фронте

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 24 января, с начала суток на фронте произошло 190 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины рассказали, что наибольшее количество вражеских атак было на Покровском направлении, где потери российских оккупантов за день составили 367 солдат, из которых 186 были ликвидированы.