Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где угроза ударов
Российские военные запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые группы дронов начали залетать около 20:00 с северо-восточного и восточного направления. Позже их стало больше.
Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:31, вражеские БПЛА двигались:
- несколько групп в восточной/центральной/южной/северной частях Черниговской области, курс западный;
- в центральной и южной частях Сумской области, курс западный;
- на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный;
- в восточной части Полтавской области, курс западный;
- в северной и восточной части Кировоградской области, курс западный;
- из Херсонской курсом на Николаевскую и Кировоградскую области.
В 00:03 объявлена воздушная тревога в городе Киеве. В Воздушных силах сообщили о приближении БпЛА в направлении столицы с северо-восточного направления.
По данным мониторинговых каналов, в сторону Киевской области движутся 25 дронов из Черниговской и Полтавской областей.
По состоянию на 01:02 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
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