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ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW

Воскресенье 09 февраля 2025 03:27
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ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины имели успех вблизи Часового Яра, восстановив на этом направлении ранее утраченные позиции. Между тем фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Купянска, Лимана и Торецка.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 9 февраля отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Войска РФ сохраняют позиции в Черкасской Конопельке (к юго-востоку от Суджи) в районе "украинского плацдарма" в Курской области по состоянию на 8 февраля.

Российские "военкоры" утверждали, что бои продолжаются к юго-востоку от Суджи возле Махновки, Черкасской Конопельки и Фанасеевки, и что войска РФ якобы проводят зачистку в близлежащих лесах.

Два российских блогера утверждали, что ВСУ контролируют Черкасскую Конопельку и Фанасеевку, но другой "военкор" утверждал, что российские и украинские силы удерживают позиции в Черкасской Конопельке.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 февраля, показывают, что войска РФ сохраняют позиции в южной части Черкасской Конопельки (к юго-востоку от Суджи).

Российский "военкор" рассказывал, что путинские войска удерживают позиции на АЗС "Лотос" вдоль трассы 38K-028 Суджа - Обоянь к юго-востоку от Суджи.

Другой российский блогер утверждал, что войска РФ якобы оттеснили ВСУ от опорных пунктов возле н.п. Свердликово (к западу от Суджи).

ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

В Сумской областной военной администрации 7 февраля сообщили, что украинские защитники отбили российскую диверсионно-разведывательную группу в составе 13 солдат и частично отбросили ее за международную границу вблизи н.п. Середина-Буда Сумской области.

Российские захватчики 8 февраля продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Войска РФ 7 и 8 февраля наступали вблизи Волчанска.

ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW

Операция РФ №2 - Луганская область

ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW

Российские оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 8 февраля, показывают, что россияне продвинулись на запад и северо-восток от Западного. 7 и 8 февраля российские захватчики наступали в районе Петропавловки.

Украинская бригада сообщила, что российские подразделения неудачно провели механизированный штурм размером в роту вблизи Первомайского (к востоку от Купянска), и что ВСУ во время штурма уничтожили 10 бронированных машин противника.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что оккупанты не полностью вытеснили украинские силы из Двуречной (к северу от Купянска), и что враг занимает лишь некоторые районы в северной части населенного пункта.

ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW

Войска РФ 8 февраля продолжали наступление на Боровом направлении, но не продвинулись. Российские оккупанты 7 и 8 февраля наступали в районе Загрызово, Лозовой, Копанок и Новоегоровки.

В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" сообщили, что российские захватчики атаковали в районе Новой Кругляковки (северо-восточнее Боровой) с применением 1 танка и 3 БТРов, а воины ВСУ уничтожили вражескую технику.

Украинский полк сообщил, что утром 7 февраля войска РФ осуществили механизированный штурм в направлении Лозовой, по меньшей мере численностью во взвод, и во время штурма украинские защитники уничтожили две БМП и один танк.

Войска РФ недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры от 7 февраля показывают, что оккупанты продвинулись в северо-западную часть Ямполевки (северо-восточнее Лимана) и захватили поля к востоку от населенного пункта.

8 февраля Машовец сообщил, что российские оккупанты недавно захватили Терны (северо-восточнее Лимана).

7 и 8 февраля войска РФ вели наступательные действия к северо-востоку от Лимана в районе Ямполевки и Новолюбовки и в направлении Нового.

ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ 8 февраля продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. Российские оккупанты наступали в районе Белогоровки и Верхнекаменского 7 и 8 февраля.

ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW

В ОСУВ "Хортица" 8 февраля сообщили, что российские захватчики атаковали вблизи Белогоровки и Верхнекаменского при поддержке мототехники и бронетехники, во время атаки украинские защитники уничтожили 5 БТРов и 11 мотоциклов врага.

Командир украинской бригады, который действовал на Северском направлении, сообщил, что российские оккупанты используют танки, БМП, багги, мотоциклы и вездеходы (квадроциклы) для наступления, когда мерзлый грунт обеспечивает более стабильный рельеф, и способствуют меньшим атакам пехоты в теплую погоду, когда мягкий грунт затрудняет движение техники.

Силы обороны Украины недавно восстановили утраченные позиции в направлении Часового Яра. Геолокационные кадры от 7 февраля показывают, что ВСУ продвинулись вдоль трассы Т-0504 Бахмут - Константиновка к югу от Часового Яра.

Войска РФ атаковали в пределах и вблизи Часов Яра, возле Предтечино и Белой Горы 7 и 8 февраля.

Российский "военкор" утверждал, что продолжаются бои в микрорайонах Шевченко и Цех №2 на юге Часового Яра, и что путинские войска сосредотачивают удары в направлении трассы Т-0504.

8 февраля российский блогер заявил, что войска РФ продвинулись на участке 3,5 км в ширину и более 1,5 км в глубину к югу от Часового Яра, и захватили урочища Ступки и Крынички в этом районе. "Военкор" рассказывал, что путинские войска продолжают зачищать Новосеверный микрорайон (западная часть Часового Яра) и позиции к югу от Огнеупорного завода в центре Часового Яра.

ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW

Войска РФ недавно продвинулись на Торецком направлении. Опубликованные 8 февраля геолокационные кадры показывают, что оккупанты продвинулись по улицам Кузанва, Молодой Гвардии и Октябрьской в северной части города.

7 и 8 февраля российские захватчики продолжали атаковать возле Торецка и северо-восточнее Торецка в районе Крымского.

Российский "военкор" заявил 8 февраля, что ВСУ держат изолированные оборонительные позиции в Торецке, и что путинские войска могут потратить несколько недель на зачистку города.

Украинский офицер бригады, которая действовала в Торецке, доложил 8 февраля, что его части держатся на своих позициях в этом городе.

8 февраля украинские военные сообщили, что ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в окрестностях Торецка. Украинская бригада, которая действовала в этом районе, сообщила, что ВСУ также, вероятно, использовали беспилотники FPV, чтобы повредить российский вертолет Ми-8, который пытался эвакуировать пилота сбитого Су-25.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов сообщил, что для сбития самолета военные ВСУ использовали переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW

8 февраля войска РФ продолжали наступательные действия на Покровском направлении. 8 февраля в Генштабе ВСУ опубликовали карту, на которой указано, что российские оккупанты продвинулись на северо-восток от Новокалиново и в центральную Барановку.

Российские захватчики наступали в районах Елизаветовки, Луча, Новоалександровки, Зеленого Поля, Тарасовки, Миролюбовки, возле Лисовки, Успеновки, Котлино, Песчаного, Надеевки, Удачного, Новосергеевки и села Запорожье 7 и 8 февраля.

Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали возле Удачного, Котлино и Песчаного. Также российский "военкор" рассказывал, что ВСУ удерживают позиции в южной части Котлино.

Представитель бригады Нацгвардии Украины, которая действует на Покровском направлении, заявил, что враг продолжает атаковать небольшими группами пехоты, и ведет меньше механизированных ударов из-за тумана.

Офицер украинской бригады, которая действовала на Покровском направлении, заявил, что количество российских штурмов к югу от Покровска уменьшилось, но бои остаются интенсивными. Также офицер рассказал, что оккупанты пытаются выйти на трассу Е-50 Покровск - Павлоград, которая проходит к западу от Покровска.

ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW

Войска РФ 8 февраля продолжали наступление на Кураховском направлении, но не продвинулись.

Российские оккупанты наступали в районе Шевченко и Андреевки, возле Константинополя, Дачного и Зеленовки 7 и 8 февраля.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ сохраняют присутствие в западной и северо-западной частях Андреевки.

ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW

8 января российские оккупанты продолжали наступать западнее Великой Новоселки в районе Новополя, но не продвинулись.

"Южная ось"

8 февраля в западной части Запорожской области продолжались позиционные бои, но российские захватчики там не продвинулись.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ якобы безуспешно атаковали при поддержке бронетехники возле Степного и Каменского (оба к северо-западу от Работино).

ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали об активности на Херсонском направлении 8 февраля.

ВСУ продвинулись под Часовым Яром, враг давит возле Купянска, Лимана и Торецка: карты ISW

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке 8 февраля в Генеральном штабе информировали, что с начала суток на фронте произошло 125 боев.

Также в военном командовании отметили, что из всего количества боевых столкновений почти половина была только на Покровском направлении.

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