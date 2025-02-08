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Украинские воины уничтожили российский Су-25 на Торецком направлении

Торецк, Суббота 08 февраля 2025 15:51
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Украинские воины уничтожили российский Су-25 на Торецком направлении Фото: ВСУ сбили российский Су-25 на Торецком направлении (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Воины 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский самолет Су-25. Это произошло на Торецком направлении фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Telegram.

"Воины 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25! Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО", - говорится в сообщении.

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские воины с начала полномасштабной войны уничтожили уже 369 самолетов армии РФ. Также ВСУ сбили 331 вражеский вертолет.

Бои в Торецке

Напомним, что в течение последних месяцев в городе Торецк Донецкой области идут тяжелые бои. На днях россияне заявили о якобы захвате города, но в ВСУ опровергли эту информацию.

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии РБК-Украина 7 февраля сообщал, что в Торецке идут бои в городской застройке. По его словам, оккупанты превосходят численно украинские войска и продолжают так называемые "мясные штурмы".

Аналитический проект DeepState также отмечал, что в Торецке продолжаются боевые действия.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что за минувшие сутки на Торецком направлении враг совершил десять атак в районе Торецка.

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