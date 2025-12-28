ua en ru
"До Нового года многое может решиться": Зеленский об активных дипломатических днях

Воскресенье 28 декабря 2025 14:20
"До Нового года многое может решиться": Зеленский об активных дипломатических днях Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многое может решиться до Нового года. Сейчас одни из самых активных дипломатических дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем, но будут ли решения - зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто давит на Россию, чтобы россияне чувствовали последствия своей же агрессии", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что только за эту неделю россияне выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты различных типов.

"Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает ее нормальность, - прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры", - подчеркнул президент.

По его словам, буквально 24/7 работают ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС, чтобы защитить жизни людей и восстановить энергоснабжение.

"Но так же важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, поставки ракет для ПВО Украине и чтобы мы все финализировали форматы шагов, которые завершат эту войну и гарантируют безопасность. Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнерами", - добавил Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, сегодня, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в 20:00 по киевскому времени.

Зеленский планирует на встрече с Трампом устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения.

Украинский президент обещает, что во время встречи с Трампом обязательно будет поднимать вопрос территорий.

По его словам, он будет обсуждать с Трампом и Донбасс, и Запорожскую атомную электростанцию. Также европейцы будут присутствовать на его встрече с Трампом - в режиме онлайн.

Отметим, что Зеленский уже прибыл в США для встречи с Трампом.

