"До Нового года многое может решиться": Зеленский об активных дипломатических днях
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многое может решиться до Нового года. Сейчас одни из самых активных дипломатических дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем, но будут ли решения - зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто давит на Россию, чтобы россияне чувствовали последствия своей же агрессии", - отметил Зеленский.
Президент сообщил, что только за эту неделю россияне выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты различных типов.
"Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает ее нормальность, - прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры", - подчеркнул президент.
По его словам, буквально 24/7 работают ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС, чтобы защитить жизни людей и восстановить энергоснабжение.
"Но так же важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, поставки ракет для ПВО Украине и чтобы мы все финализировали форматы шагов, которые завершат эту войну и гарантируют безопасность. Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнерами", - добавил Зеленский.
Встреча Зеленского и Трампа
Напомним, сегодня, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в 20:00 по киевскому времени.
Зеленский планирует на встрече с Трампом устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения.
Украинский президент обещает, что во время встречи с Трампом обязательно будет поднимать вопрос территорий.
По его словам, он будет обсуждать с Трампом и Донбасс, и Запорожскую атомную электростанцию. Также европейцы будут присутствовать на его встрече с Трампом - в режиме онлайн.
Отметим, что Зеленский уже прибыл в США для встречи с Трампом.